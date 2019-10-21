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21.10.2019
Российская газета

СМИ: Сербия вооружится российским комплексом "Панцирь-С"

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Источник изображения: rg.ru

Сербия получит от Российской Федерации зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Поставка комплексов противовоздушной обороны ближнего действия будет осуществлена в рамках контракта.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в Белграде. Подобные зенитные ракетно-пушечные комплексы российские военные применяют и в Сирии для защиты авиабазы "Хмеймим" и базы Военно-морского флота РФ в Тартусе.

"Панцирь-С" - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Его масса - до 30 тонн. Время развертывания - пять минут. Боекомплект - 12 ракет, 1,4 тысячи снарядов. Дальность действия - 20 километров. Может сопровождать до 20 целей.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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