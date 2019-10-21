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21.10.2019
Интерфакс-АВН

13-й судоремонтный завод в Крыму может перейти в ОСК - проект документа

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Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Минпромторг РФ готовит проект указа президента о передаче 13-го судоремонтного завода Черноморского флота в Крыму "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), информация о разработке документа появилась на сайте проектов нормативных правовых актов.

"В целях эффективного использования средств федерального бюджета представляется целесообразным произвести консолидацию производственных активов по судоремонту посредством интеграции ФГУП "13-й судоремонтный завод (СРЗ) Черноморского флота" Минобороны России в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация", - говорится в материалах к проекту указа.

Разработчики предлагают преобразовать завод из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.

По мнению Минпромторга, передача 13-й СРЗ в состав ОСК повысит инвестиционную привлекательность корпорации, а также "позволит ускорить процесс интеграции судостроительных предприятий Крыма с российскими предприятиями, в том числе в интересах обеспечения боевой готовности сил и войск Черноморского флота".

ФГУП "13-й судоремонтный завод Черноморского Флота" Минобороны России был образован 26 января 1887 года. Завод является исполнителем работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота. Расположен в Севастополе.

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