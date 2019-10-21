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21.10.2019
Известия.ru

Рогозин описал работу "Роскосмоса" словами "у нас давно стоит и не падает"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России — это стереотип, у "Роскосмоса" давно нет аварий. Об этом в среду, 16 октября, заявил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", — цитирует Рогозина "РИА Новости".

Он отметил, что аварии при запуске космической техники существовали всегда, однако ранее о них просто молчали. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, однако только 17 из них завершились успешно.

Последняя авария ракеты-носителя произошла в России более года назад — 11 октября 2018 года, когда космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Хейг должны были отправиться на орбитальную станцию на корабле "Союз МС-10". На 165-й секунде полета ракеты-носителя "Союз-ФГ" произошла авария. Причиной ЧП стало не открывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты.

Космонавтам удалось катапультироваться — спасательная капсула спустя некоторое время приземлилась в 20 км от Жезказгана. Несмотря на происшествие, в NASA тогда заявили, что гордятся сотрудничеством с "Роскосмосом", которое продолжает развиваться.

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NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Союз ПКК
Союз РН
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