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21.10.2019
Военное обозрение

Иран показал новый самолет Yasin

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Иран 17 октября показал новый учебно-тренировочный самолет отечественного производства, который "является одним из лучших в мире по своим взлетно-посадочным возможностям". Об этом сообщает местное издание PressTV.

Источник изображения: topwar.ru

Реактивная машина, получившая название Yasin, была продемонстрирована в четверг в присутствии высокопоставленных лиц. Свой первый полет он совершил над авиабазой Нодже в западной провинции Хамадан.

Самолет имеет 12 м в длину и 4 м в высоту. Он весит 5,5 тонн. Высота полета составляет до 12 км. Силовая установка представлена двумя турбореактивными двигателями, созданными в результате модернизации модели General Electric J85 американского производства.

Как утверждается, конструкция крыла позволяет реактивному самолету приземляться и взлетать со скоростью не менее 200 километров в час. Специфическое хвостовое оперение с вращающимися горизонтальными элементами (цельноповоротное горизонтальное оперение) позволяет пилоту выполнять разнообразные маневры.

В последнее время Иран добился крупных прорывов в своем оборонном секторе и достиг самодостаточности в производстве военной техники и оборудования, несмотря на санкции и экономическое давление Запада

- указывает издание.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Компании
General Electric
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