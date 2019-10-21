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21.10.2019
ЦАМТО

Болгария оценивает возможность покупки УТС T-50 "Голден Игл"

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T-50 Golden Eagle
T-50 Golden Eagle.
Источник изображения: © REUTERS/Tim Chong

ЦАМТО, 18 октября. По информации южнокорейских СМИ, Болгария оценивает возможность покупки сверхзвуковых учебно-тренировочных самолетов T-50 производства компании Korean Aerospace Industries (KAI).

Также рассматривается возможность организации на территории страны сборочного производства УТС с передачей необходимых технологий.

По данным Businesskorea.co.kr, 15 октября заместитель премьер-министра и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов в интервью болгарским СМИ заявил, что болгарское правительство рассматривает возможность покупки T-50 "Голден Игл", разработанного совместно KAI и Lockheed Martin. Он также подтвердил проведение оценки возможности строительства на территории Болгарии предприятия по сборке Т-50. Таким образом, Болгария намерена приобрести у KAI технологии производства самолета.

В последние годы Болгария наращивает усилия по укреплению своего потенциала в области безопасности и обороны. Так, в прошлом году болгарское правительство приняло решение приобрести 8 истребителей F-16 Блок-70/72 корпорации Lockheed Martin.

KAI разработала УТС T-50 при участии Lockheed Martin в период 1997-2006 гг. в рамках проекта стоимостью 2 трлн. вон.

Длина T-50 составляет 13,14 м, размах крыла – 9,45 м, высота – 4,91 м, максимальная скорость – 1,4М, максимально допустимый взлетный вес – 13471 кг, максимальная высота полета – 14780 м. Самолет T-50 оснащен двигателем F404-102.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Южная Корея
Продукция
F-16
ПАК ФА
Компании
KAI
Lockheed-Martin
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