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21.10.2019
Известия.ru

Томские ученые разработали технологию синтеза "скользкой керамики"

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Здание Томского государственного университета
Здание Томского государственного университета.
Источник изображения: © Данила Шостак/ТАСС

Сотрудники лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов Томского госуниверситета (ТГУ) разработали технологию синтеза "скользкой керамики". Ранее она производилась только в США, сообщает пресс-служба вуза.

По словам разработчика проекта, аспиранта ТГУ Ильи Жукова, он услышал о соединении алюминий-магний-бор, которое никто не делает в России, на научной конференции. У такого сплава есть уникальное свойство — он самосвазывающийся, так как коэффициент трения у него меньше, чем у тефлона в два раза. При этом он аномально твердый, пишет РИА "Томск".

Новый материал может применяться в машиностроении, авиастроении и при производстве бытовой техники. Уменьшение трения позволяет снизить уровень шума в насосах и продлить срок службы оборудования.

Материаловеды ТГУ выработали собственную методику синтеза. Российский научный фонд поддержал грантом следующий этап исследований, на котором ученые постараются добиться максимальной гладкости материала.

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