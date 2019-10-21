Томские ученые разработали технологию синтеза "скользкой керамики"

Сотрудники лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов Томского госуниверситета (ТГУ) разработали технологию синтеза "скользкой керамики". Ранее она производилась только в США, сообщает пресс-служба вуза.

По словам разработчика проекта, аспиранта ТГУ Ильи Жукова, он услышал о соединении алюминий-магний-бор, которое никто не делает в России, на научной конференции. У такого сплава есть уникальное свойство — он самосвазывающийся, так как коэффициент трения у него меньше, чем у тефлона в два раза. При этом он аномально твердый, пишет РИА "Томск".

Новый материал может применяться в машиностроении, авиастроении и при производстве бытовой техники. Уменьшение трения позволяет снизить уровень шума в насосах и продлить срок службы оборудования.

Материаловеды ТГУ выработали собственную методику синтеза. Российский научный фонд поддержал грантом следующий этап исследований, на котором ученые постараются добиться максимальной гладкости материала.