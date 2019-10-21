Госдеп обвинил Иран в поставках ракет террористам на Ближнем Востоке

Иран с 2018 года начал поставлять ракеты террористическим группировкам на Ближнем Востоке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, сообщает ТАСС в среду, 16 октября.

По словам дипломата, он представил законодателям недавно рассекреченную информацию.

"Начиная с прошлого года Иран передавал целые ракеты находящимся под американскими санкциями отдельным террористическим группировкам в регионе. Иран продолжает разрабатывать ракетные системы и связанные с ними технологии исключительно для экспорта своим марионеткам в регионе", — считает Хук.

В сентябре на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран. МИД Ирана, в свою очередь, отверг обвинения главы американского Госдепа.

8 мая сообщалось, что США заподозрили Иран в переброске баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.

В мае 2018 года США обвинили Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия и объявили о намерении выйти из "ядерной сделки" — разорвать совместный всеобъемлющий план действий, подписанный шестеркой стран-гарантов, в число которых входили и США. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Тегерана. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Весной Тегеран решил прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. 30 сентября в Иране заявили, что Соединенные Штаты должны вернуться к соблюдению сделки и выплатить Тегерану $50 млрд в качестве компенсации за нефтяные санкции.