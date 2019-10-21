Роскосмос не планирует выделять еще одно место на "Союзе" для NASA

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация сможет выделить дополнительное место на российских космических кораблях "Союз" для астронавтов NASA только в случае ситуации чрезвычайного характера. Об этом 16 октября сообщает "Интерфакс".

"Мы ждем, когда все-таки наши американские коллеги объявят о том, что ситуация требует действительно каких-то чрезвычайных мер, будем ее обсуждать", — пояснил Рогозин журналистам и подчеркнул, что на данный момент планов по увеличению американской квоты для полетов на кораблях "Союз" нет.

2 октября стало известно, что NASA ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке дополнительных мест на кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) после весны 2020 года.

Американская сторона приобрела два места для астронавтов на "Союзах", запуск которых намечен на осень 2019 и весну 2020 года. После этого NASA планировало доставлять свои экипажи на МКС на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon, созданных компанией SpaceX и Starliner производства Boeing.

Однако, как отметил 30 сентября администратор NASA Джим Брайденстайн, первые запуски американских кораблей постоянно откладываются, из-за чего возникла необходимость договариваться с "Роскосмосом" о доставке астронавтов.

В июле сообщалось, что запуск первого сертифицированного американского корабля с экипажем на МКС намечается на май 2020 года. При этом в дальнейшем ради безопасности планируется отправлять одного американского астронавта на российском "Союзе" и одного космонавта "Роскосмоса" на американском корабле.