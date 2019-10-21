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21.10.2019
Военно-промышленный курьер

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" пройдет госиспытания в Белом море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" во второй декаде октября прибыл в Белое море для продолжения государственных испытаний. Об этом Mil.Press FlotProm рассказали два источника - отраслевой и флотский.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на  отраслевой и флотский источники, корабль вышел из Балтийска в начале месяца для совершения межфлотского перехода на Северный флот. За это время экипаж и сдаточная команда проверили системы навигации, связи и радиолокации.

Дальнейшая часть госиспытаний пройдет в морских полигонах боевой подготовки Северного флота в беломорской акватории, в том числе выполнят пуски высокоточного оружия. Флотский источник подчеркнул, что испытания "Касатонова" пройдут быстрее, чем головного корабля серии "Адмирал Горшков".

На "Северной верфи", построившей фрегат, изданию рассказали, что сообщат о ходе испытаний позднее. В пресс-службе СФ не подтвердили, но и не опровергли информацию о госиспытаниях корабля в Белом море. Как уточнили в подразделении, до подъема Андреевского флага ход испытаний фрегата освещает завод-строитель – "Северная верфь". "Адмирала Касатонова" планировали передать флоту в октябре–ноябре 2019 года.

"Адмирал флота Касатонов" – первый серийный фрегат проекта 22350, разработанного Северным ПКБ. Его заложили на "Северной верфи" 26 ноября 2009 года, спустили на воду 12 декабря 2014 года. Корабль впервые вышел на испытания 21 декабря 2018 года.

Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток, дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек и 20 морских пехотинцев. Главное ударное вооружение – комплекс крылатых ракет "Калибр-НК".

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