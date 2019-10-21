Источник сообщил о планах "Роскосмоса" создать "внука" робота "Федора"

"Роскосмос" планирует отправить на Луну "внука" робота "Федора". Об этом 15 октября сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в космической отрасли.

Разработка будет выглядеть как луноход, к которому присоединят "туловище" Федора. Отмечается, что запуск нового робота планируется осуществить через 3–4 года.

"Федор" станет его "дедушкой", — отметил источник.

22 августа робота "Федора" отправили к Международной космической станции (МКС) на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Утром 27 августа корабль с роботом со второй попытки пристыковался к МКС. Во время полета "Федор" выполнил ряд заданий под управлением космонавта и 7 сентября вернулся обратно на землю.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.