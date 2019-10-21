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21.10.2019
Известия.ru

Космонавт Скрипочка может задержаться на МКС на три недели

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Российский космонавт Олег Скрипочка может возвратиться на Землю 17 апреля апреля 2020 года вместо 30 марта, как планировалось ранее. Об этом "РИА Новости" в понедельник, 14 октября, сообщил источник в ракетно-космической отрасли, не уточнив причины задержки.

Вместе с россиянином пребывание на Международной космической станции (МКС) продлит и американский астронавт Джессика Меир.

25 сентября Скрипочка и Меир отправились на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-15" вместе с космонавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Последний, проведя восемь дней на станции, вернулся на Землю.

Вместе со Скрипочкой и Меир на Землю также возвратится американец Эндрю Морган, прилетевший на станцию в июле. Ожидается, что он выполнит девять выходов в открытый космос за один полет и таким образом побьет рекорд российских космонавтов.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

В августе 42-летний Пармитано получил статус первого диджея в космосе. Его выступление шло в онлайн-трансляции и параллельно транслировалось на испанский круизный лайнер на Ибице в рамках фестиваля электронной музыки BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition.

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