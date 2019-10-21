Космонавт Скрипочка может задержаться на МКС на три недели
Российский космонавт Олег Скрипочка может возвратиться на Землю 17 апреля апреля 2020 года вместо 30 марта, как планировалось ранее. Об этом "РИА Новости" в понедельник, 14 октября, сообщил источник в ракетно-космической отрасли, не уточнив причины задержки.
Вместе с россиянином пребывание на Международной космической станции (МКС) продлит и американский астронавт Джессика Меир.
25 сентября Скрипочка и Меир отправились на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-15" вместе с космонавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Последний, проведя восемь дней на станции, вернулся на Землю.
Вместе со Скрипочкой и Меир на Землю также возвратится американец Эндрю Морган, прилетевший на станцию в июле. Ожидается, что он выполнит девять выходов в открытый космос за один полет и таким образом побьет рекорд российских космонавтов.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
В августе 42-летний Пармитано получил статус первого диджея в космосе. Его выступление шло в онлайн-трансляции и параллельно транслировалось на испанский круизный лайнер на Ибице в рамках фестиваля электронной музыки BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition.
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