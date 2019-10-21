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21.10.2019
Lenta.ru

В США "нашли" у России еще одно оружие "Судного дня"

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Источник изображения: Кадр: ТРК "Звезда"

Атомная подлодка (АПЛ) проекта 955 "Юрий Долгорукий", оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) Р-30 "Булава-30", является "настоящим" оружием "Судного дня", пишет The National Interest.

Публикация американского журнала, впервые появившаяся в июне 2019 года, посвящена залповому пуску Р-30 "Булава-30" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, прошедшему в мае 2018 года.

Издание отмечает, что такое оружие отличается необычной траекторией полета, затрудняющей перехват. "40-тонные ракеты могут увернуться от порядка сорока ударов ПВО [противовоздушной обороны]", — пишет The National Interest. Журнал уверяет, что Р-30 "Булава-30" может разрушить города противника после того, как остальные российские ядерные силы будут ликвидированы.

Тем не менее The National Interest пишет, что точности Р-30 "Булава-30" недостаточно для применения оружия в рамках сценария "первого удара", предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman.

В июне 2018 года сообщалось, что Р-30 "Булава-30" принята на вооружение ВМФ России.

В мае того же года директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен заявил, что общая мощность взрыва боезарядов в ходе залпового пуска сразу четырех ракет Р-30 "Булава-30" могла бы составить 2,4 тысячи килотонн, что эквивалентно 160 "хиросимам".

МБР Р-30 "Булава-30" разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 "Борей". Испытания оружия начались в 2004 году. Из 32 пусков ракеты (включая последний залповый) семь признаны неудачными, а два — частично-неудачными.

В ходе стратегических учений "Гром-2019", прошедших 15-17 октября, пуски Р-30 "Булава-30" не проводились.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Юрий Долгорукий
Компании
МИТ
Проекты
955 Борей
Minuteman
Военные учения
Ядерный щит
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