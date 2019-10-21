Космонавт из Саудовской Аравии может отправиться на МКС

"Роскосмос" и Космическое агентство Саудовской Аравии заключили соглашение, предусматривающее возможность запуска саудовского космонавта к Международной комической станции (МКС), сообщает 14 октября агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Документ о всеобъемлющем сотрудничестве между сторонами был подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.

Информация о возможном полете саудовского космонавта на МКС появилась на фоне недавнего визита в Россию саудовского принца Султана бин Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда. Он посетил Центр управления полетами и провел встречу с главой "Роскосмоса". В июне 1985 года саудовский принц на неделю отправился на орбиту и стал первым космонавтом страны.

Отмечается, что в ближайшее время РФ и Саудовская Аравия подготовят программу сотрудничества в космической сфере.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Саудовской Аравии разместить на территории страны наземные станции ГЛОНАСС.