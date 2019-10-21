"Оружие Судного дня": СМИ рассказали о "Юрии Долгоруком"

National Interest определил российское "оружие Судного дня"

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" - настоящее "оружие Судного дня" России, считают американские журналисты. Эта субмарина способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава", в каждой из которых - шесть ядерных боеголовок по 150 килотонн. В августе текущего и мае прошлого года состоялись успешные испытательные запуски этих ракет.

Журнал National Interest опубликовал статью о "настоящем оружии Судного дня", которым назвал новый российский атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий".

Автор обратил внимание на успешный залповый пуск этим крейсером четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в конце мая прошлого года. Оружие было запущено на расстояние примерно 3,5 тыс. миль. Благодаря необычной траектории полета "Булавы" ее довольно сложно перехватить. К тому же 40-тонные ракеты способны выпускать до 40 ложных целей, чтобы избежать ударов комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

В журнале напомнили, что основная задача "Юрия Долгорукого" такая же, как и у аналогов, которые используются в США, Китае, Франции, Великобритании и Индии, - разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе.

Журналист подчеркнул, что каждая из 16 ракет "Булава", размещенных на субмарине, обычно несет шесть ядерных боеголовок по 150 килотонн. Они разделяются на части, чтобы поражать отдельные цели.

"Юрий Долгорукий" относится к проекту российских атомных подлодок 955 "Борей". Его одноименный головной корабль - крупнейший современный ракетный подводный крейсер стратегического назначения российского флота. Он соответствует классу SSBN и предназначен для замены семи ее атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) советского образца класса Delta. Для контроля акваторий Тихого и Северного Ледовитого океана достаточно того, чтобы эти зоны одновременно патрулировали восемь подводных лодок класса "Борей".

При этом в издании напомнили об атомной подлодке "Хабаровск", заложенной на "Севмаше" летом 2014 года.

Межконтинентальную баллистическую ракету Р-30 "Булава" с середины 1990-х годов разрабатывал Московский институт теплотехники. Главные конструкторы оружия - Юрий Соломонов и Александр Сухадольский. Как сообщают СМИ, эта твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 способна нести до шести боевых блоков индивидуального наведения и предназначена для размещения на подводных лодках проекта 955.

Всего с 2005 года "Булава" была испытана около 30 раз, примерно в трети из которых наблюдались различные технические проблемы.

Опытная эксплуатация ракеты началась в 2013 году, когда в состав ВМФ России приняли головной ракетоносец проекта "Борей".

Испытание, на которое ссылается автор публикации в NI, состоялось 22 мая 2018 года. Тогда подводная лодка К-535 "Юрий Долгорукий" выпустила залпом сразу четыре "Булавы". Как сообщили "Интерфаксу" представители Северного флота, в результате этих испытаний ракетный крейсер и корабельный ракетный комплекс "Булава" подтвердили тактико-технические характеристики и надежность. К тому же "экипаж подводного крейсера продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку", добавили в пресс-службе флота.

Видео очередного пуска "Булавы" Минобороны опубликовало 24 августа этого года. Ролик разместили на YouTube-канале ведомства. На кадрах видно, как ракету запускают с подводной лодки "Юрий Долгорукий" из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря. В ведомстве отметили, что макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне Кура.

Как утверждают военные, во время пусков были подтверждены технические характеристики баллистических ракет и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов.

В Минобороны уточнили, что утром в тот день вместе с "Булавой" был произведен пуск ракеты "Синева". Она стартовала с подлодки стратегического назначения "Тула". В министерстве сообщили, что выпущенные ракеты были направлены на учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура. Эта ракета также успешно поразила цель, выполнив полный цикл программы полета.

Лидия Мисник