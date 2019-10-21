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21.10.2019
ЦАМТО

В Ленобласти подразделение спецназначения армии ЗВО перевооружено на модифицированные автоматы Калашникова

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Модернизация автоматов АК-74 и АК-74М
Модернизация автоматов АК-74 и АК-74М.
Источник изображения: Концерн "Калашников", МО РФ

ЦАМТО, 18 октября. Подразделение специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, завершило перевооружение на модифицированные автоматы АК-74М калибра 5,45 мм с комплектом "Обвес".

Новые автоматы имеют регулируемый телескопический приклад, а магазины, изготовленные из полупрозрачного полимера, позволяют контролировать расход боеприпасов при стрельбе. Кроме того, автоматы оснащены системой крепления, предназначенной для установки различных приборов прицеливания и наблюдения, лазерных указателей, фонарей и т.д. Несмотря на значительное количество модернизаций, автомат сохранил возможность крепления штык-ножа и подствольного гранатомета.

Имеющиеся модификации позволят военнослужащим улучшить точность ведения огня, а имеющееся оборудование для бесшумной стрельбы даст возможность выполнять ряд специальных задач с большей эффективностью.

Подразделение специального назначения общевойсковой армии ЗВО имеет в своем арсенале, помимо стрелкового оружия, защищенные бронированные автомобили семейства "Тайфун" и "Рысь", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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