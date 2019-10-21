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21.10.2019
ТАСС

"Алмаз-Антей" представит в рамках саммита Россия - Африка образцы новой военной техники

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Посетители у стенда концерна Алмаз-Антей. Архивное фото
Посетители у стенда концерна Алмаз-Антей. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В концерне рассчитывают на расширение круга потенциальных заказчиков

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит линейку образцов военной и гражданской техники в рамках саммита Россия - Африка, в том числе зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500". Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы концерна.

"Участвуя в экспозиции в рамках российско-африканского саммита, концерн рассчитывает на расширение круга потенциальных заказчиков нашей продукции среди стран континента", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална.

По данным пресс-службы, участники саммита смогут ознакомиться с военной продукцией концерна - зенитными ракетными системами большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500", зенитными ракетными комплексами (ЗРК) средней и малой дальности - "Бук-М2Э" и "Тор". Кроме того, будут представлены средства наблюдения за воздушным пространством: модели радиолокационных станций (РЛС) "Каста-2Е2", "Подлет-Е", "Гамма-С1МЕ", 55Ж6УМЕ и 55Н6-ТЕ, 1Л125Е, а также натурный образец РЛС 1Л122-1Е.

В зоне РЛС наземной разведки будут выставлены модели радиолокационного комплекса 1Л260-Е, РЛС "Аистенок", натурные образцы РЛС "Фара-ВР", "Сова" и 1Л277. Средства радиоэлектронной борьбы будут представлены моделью малогабаритной станции помех МСП-418К, добавили в пресс-службе.

В отдельной тематической зоне концерн разместит продукцию гражданского назначения - оборудование для топливно-энергетического комплекса, технические средства из состава системы организации воздушного движения, тепло- и климатотехнику, светодиодные энергосберегающие системы освещения, технику связи, оборудование цифрового наземного телевизионного вещания, медицинскую технику.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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