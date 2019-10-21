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21.10.2019
ЦАМТО

В военном технополисе "ЭРА" обсудили перспективы развития технического зрения

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ЦАМТО, 18 октября. В военном инновационном технополисе "ЭРА" прошла конференция "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Техническое зрение и распознавание образов".

Повестка мероприятия охватывала круг вопросов, связанных с формированием систем технического зрения в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие свыше 80 человек: представители органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса и научно-исследовательских организаций, имеющих опыт создания и внедрения технологий компьютерного зрения.

В числе гостей заседания – более 30 докторов и кандидатов наук, которые не только представили свои доклады, но и ознакомились с организацией работы специализированных лабораторий технополиса.

Работа конференции была организована по двум основным секциям. Первая была посвящена обсуждению методов комплексирования информации в системах технического зрения и новейшим аппаратным средствам, вторая – алгоритмам обнаружения и интеллектуальным системам распознавания образов.

В своих докладах участники большое внимание уделили применению технического зрения для формирования комплексной защиты робототехнических комплексов военного назначения и перспективных образцов вооружения и военной техники, медицине, а также разработкам автономной системы управления и навигации беспилотных летательных аппаратов в недетерминированной среде на основе датчиков технического зрения.

Организатором мероприятия выступил Военный инновационный технополис "ЭРА" при поддержке Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационный исследований) Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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