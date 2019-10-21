ЦАМТО, 18 октября. Войска связи Центрального военного округа (ЦВО) с начала 2019 года получили на вооружение по гособоронзаказу более 140 образцов современной специализированной техники связи.

Об этом сообщил начальник связи – заместитель начальника штаба Центрального военного округа полковник Геннадий Тучин в преддверии 100-летия со дня создания войск связи.

Процесс оснащения войск связи ЦВО новыми образцами специализированной техники достаточно динамичен. В течение последних лет в военный округ поступило свыше 1200 образцов современных цифровых средств коммуникации, в том числе, устройств с режимом отображения видеоинформации. Из них 146 ед. – новинки текущего года.

По словам полковника Геннадия Тучина, в ближайшей перспективе доля современных технических изделий и средств связи, состоящих на вооружении войск ЦВО, достигнет 70 проц. На данный момент доля современных образцов составляет 62%.

Среди новой техники – радиостанции средней мощности Р-166 на базе автомобиля "КамАЗ" с дальностью связи 1,5 тыс. км и на базе БТР-80, командно-штабные машины Р-149, цифровые радиорелейные станции Р-419 Л-1 и другие, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.