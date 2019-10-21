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21.10.2019
ЦАМТО

Летный образец Ил-76МД-90А, произведенный в АО "Авиастар-СП", продолжит государственные совместные испытания

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Первый построенный в 2019 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0202, регистрационный номер RF-78657) в первом полете. Ульяновск, 13.06.2019
Первый построенный в 2019 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0202, регистрационный номер RF-78657) в первом полете. Ульяновск, 13.06.2019.
Источник изображения: АО "Авиастар-СП"

ЦАМТО, 18 октября. На АО "Авиастар-СП" завершено выполнение плановых доработок на летном образце модернизированного самолета Ил-76МД-90А (заводской номер 0102) по результатам первого этапа государственных совместных испытаний (ГСИ), а также по результатам проведения начального этапа заводских летных испытаний.

Из производства окончательной сборки завода воздушное судно передано на летно-испытательную станцию предприятия.

"В ходе выполнения плановых доработок некоторое оборудование и системы на летном образце претерпели существенные изменения, – сообщил директор программ Ил-76 и Ил-112В в АО "Авиастар-СП" Валерий Токарев. – Кроме того, самолет на заводе доводился до требования тактико-технического задания головного заказчика. В целом проделан большой объем работ".

После выполнения заводских летных испытаний в Ульяновске самолет продолжит проведение второго этапа государственных совместных испытаний. Из международного аэропорта "Ульяновск-Восточный" он совершит перелет в г.Жуковский на базу ПАО "Ил".

Контракт в интересах Минобороны России на производство тяжелых транспортников Ил-76МД-90А Дивизион транспортной авиации ОАК выполняет на производственной площадке АО "Авиастар-СП" в Ульяновске. Разработчиком воздушного судна является ПАО "Ил". Сейчас в производстве АО "Авиастар-СП" в разной степени готовности находятся сразу несколько машин данной модификации. В этом году завод передал в эксплуатацию три серийных воздушных судна. Производственная программа 2019 года предусматривает строительство и передачу заказчику еще двух машин, сообщает пресс-служба АО "Авиастар-СП".

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