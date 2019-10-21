"Неприступная радиоэлектронная крепость" - европейцы о перспективном истребителе 6 поколения Tempest

Команда разработчиков перспективного европейского истребителя, заявленного как истребитель 6 поколения, заявила о том, что ранее представленная на сентябрьской международной выставке вооружений DSEI модель "не будет иметь много общего с итоговым образцом".

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о боевой машине с рабочим названием Tempest. Работают над проектом по её созданию компании из Германии, Франции, Британии, Италии, Швеции. Общая группа разработчиков получила название Team Tempest.

Каковы планы проектировщиков?

Заявлено, что демонстратор технологий европейского многоцелевого истребителя 6 поколения будет создан к 2025 году, а прототип появится к 2035-му.

Что европейцы на данный момент понимают под основными технологиями истребителя шестого поколения?

Как выясняется, основной упор будет сделан на способности самолёта осуществлять боевые операции в условиях постановки любых радиоэлектронных помех со стороны противника с противодействием потерь информации при обмене таковой. Название проекта перекликается с технологией Transient Electromagnetic Pulse Emanation Standard – TEMPEST, связанной с возможностью перехвата секретной информации на основе приёма так называемого паразитного излучения.

Создаваемый европейцами истребитель позиционируется в качестве "неприступной радиоэлектронной крепости" - в том смысле, что вся передаваемая и принимаемая им информация будет надёжно защищена от радиоэлектронного перехвата.

Источник изображения: topwar.ru

При этом критики такого подхода отмечают, что пока разработчики думают о технологиях противодействия современным средствам РЭБ, совершенствуются сами принципы постановки помех. К 2035 году то, что сегодня являлось бы "неприступной радиоэлектронной крепостью", вполне может стать "решетом" из-за развития технологий в перехвате информации и нарушении работы каналов связи противника.

Тем временем, разработчики перспективного истребителя говорят о том, что он сможет брать больше вооружений, чем, например, F-35, и добавляют, что самолёт будет использовать лазерную пушку. При этом надеются, что через несколько лет им удастся реализовать технологию снижения габаритов накопителя энергии для обслуживания боевого лазера.