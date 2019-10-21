Войти
21.10.2019
Военно-промышленный курьер

К 100-летию ЦАГИ вспомнили об уникальном "летающем вагоне"

505
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Толчком к более интенсивному развитию вертолетостроения в нашей стране в 1950-е годы послужила война в Корее, где винтокрылые машины эффективно применялись силами США. В октябре 1951 года вышло постановление Совета министров СССР, в числе прочего обязывающее "главного конструктора т. Яковлева спроектировать и построить 24-местный десантно-транспортный вертолет".

Специалисты ОКБ имени А.С. Яковлева выбрали проект с продольным расположением двух несущих винтов, что позволяло полностью использовать фюзеляж винтокрылой машины для размещения груза. Для ускорения процесса было решено применить силовую установку АШ-82В и практически всю несущую систему (лопасти, редукторы, втулку и др.) с военно-транспортного Ми-4. Большую роль в появлении Як-24 сыграл Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского.

В вертикальной аэродинамической трубе ЦАГИ велись исследования взаимного влияния несущих винтов продольной схемы, крупномасштабная модель вертолета испытывалась на экспериментальных установках института в 1952 году.

В июле 1953 года Як-24 совершил первый полет. В ходе летных испытаний при активном участии ЦАГИ был выявлен и решен ряд сложных проблем, касающихся вибрации, боковой управляемости, "земного резонанса" и др. В 1955 году летчики Е.Ф. Милютичев и Г.А. Тиняков установили на вертолете два мировых рекорда, подняв грузы весом 2 и 4 т на высоты 5082 и 2902 м соответственно. По грузоподъемности Як-24 превосходил все зарубежные аналоги. Его даже прозвали "летающим вагоном".

В ходе серийного выпуска было построено 40 вертолетов, которые широко использовались как Военно-воздушными силами СССР, так и в народном хозяйстве для транспортировки крупногабаритных грузов и монтажных работ. Существовал даже правительственный вариант с повышенным уровнем комфорта салона.

Однако вскоре дальнейшая разработка этих винтокрылых машин была признана нецелесообразной в связи с появлением в эксплуатации тяжелых транспортных вертолетов Ми-6 и широким использованием универсальных многоцелевых Ми-4.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ми-6
Компании
ОКБ им. Яковлева
ЦАГИ
Похожие новости
21.08.2019
России по силам создать самолет не хуже американского F-35B
01.07.2016
Так полетим
28.07.2014
Соединенные Штаты показали в Фарнборо пластиковый муляж F-35
27.05.2010
Вертолетный подиум России
10.12.2008
Перегрузка для "Суперджета". Специалисты ЦАГИ испытывают новый региональный самолет на прочность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.10 13:29
  • 9
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 21.10 13:02
  • 3
Военные манеры: морпехов подготовят к зарубежным экспедициям
  • 21.10 12:06
  • 1
РКЦ "Прогресс" завершает изготовление третьей за год ракеты "Союз-2.1в" для Минобороны
  • 21.10 11:55
  • 1
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
  • 21.10 11:53
  • 1
Главное – это диверсификация
  • 21.10 11:51
  • 5
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 21.10 11:34
  • 7
В Норвегии призвали отказаться от F-35 из-за их неэкологичности
  • 21.10 11:28
  • 5
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 21.10 10:46
  • 2
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 21.10 09:15
  • 1
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 21.10 08:29
  • 26
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 20.10 19:50
  • 145
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 20.10 19:11
  • 11
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 20.10 17:19
  • 30
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 20.10 16:32
  • 6
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км