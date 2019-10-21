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21.10.2019
ЦАМТО

МНО Польши заказало дополнительную партию 120-мм самоходных минометов "Рак"

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Источник изображения: Фото: echodnia.eu

ЦАМТО, 18 октября. Инспекторат вооружений МНО Польши подписал с Huta Stalowa Wola (HSW) контракт на поставку имущества и оборудования для двух ротных огневых модулей, оснащенных 120-мм самоходными минометами "Рак".

Как сообщает ресурс Altair.com.pl, соглашение предусматривает поставку ВС Польши 16 самоходных минометов M120 "Рак" и 8 машин управления огнем артиллерии AWD (Artyleryjski woz dowodzenia) на шасси ББМ "Росомак" с колесной формулой 8х8, которые войдут в восстав двух ротных огневых модулей, а также еще двух 120-мм самоходных минометов M120 "Рак" для Учебного центра артиллерии и вооружений (г.Торунь). Стоимость контракта составляет 275,5 млн. злотых (около 70 млн. долл.). Поставки будут выполнены в 2020-2021 гг.

Подписанный контракт является вторым соглашением на поставку ротных огневых модулей с минометами "Рак". Как сообщал ЦАМТО, 28 апреля 2016 года Инспекторат вооружений МНО Польши подписал с компанией Huta Stalowa Wola SA соглашение на поставку имущества и оборудования для восьми ротных огневых модулей "Рак". Контракт стоимостью 968,32 млн. злотых (252 млн. долл.) предусматривает поставку ВС Польши консорциумом, в который вошли Huta Stalowa Wola и компания Rosomak SA, 64 ед. 120-мм самоходных минометов на колесном шасси, а также 32 машин управления артиллерией AWD.

Первый ротный огневой модуль "Рак" официально вошел в боевой состав 17-й Велькопольской механизированной бригады 30 июня 2017 года. На текущий момент ВС Польши получили семь модулей.

В состав каждого ротного огневого модуля входят 8 самоходных минометов M120 "Рак" и четыре машины управления огнем артиллерии AWD (Artyleryjski woz dowodzenia) на шасси ББМ "Росомак" с колесной формулой 8х8, а также две машины артиллерийской разведки AWR (artyleryjski woz rozpoznania), три машины подвоза боеприпасов AWA (artyleryjski woz amunicyjny) на шасси автомобиля Jelcz P882 с колесной формулой 8x8, машина ремонта артиллерийского вооружения (Artyleryjski Woz Remontu Uzbrojenia) на шасси Jelcz P662D.35 с колесной формулой 6x6 и одна БРЭМ CKPEiRT (Ciezki Kolowy Pojazd Ewakuacji I Ratownictwa Technicznego).

Машины обеспечения приобретаются в рамках отдельного контракта. Как сообщалось, 13 августа 2019 года Инспекторат вооружений МНО Польши подписал с Huta Stalowa Wola (HSW) контракт на сумму 129 млн. злотых (32,8 млн. долл.), предусматривающий поставку 24 машин подвоза боеприпасов AWA для применения в составе ротных огневых модулей "Рак". Поставка техники должна быть выполнена в течение 2019-2020 гг.

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Страны
Польша
Продукция
Rosomak КТО
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