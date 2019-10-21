В посольстве США объяснили задержание своих сотрудников в Северодвинске

Сотрудники американского посольства хотят лучше понять Россию, поэтому путешествуют по ее территории. Таким образом пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс объяснила факт задержания троих американских дипломатов в закрытом городе Северодвинск, передает РИА Новости.

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По словам пресс-секретаря посольства США, американских дипломатов привела в Северодвинск любовь к России и желание "лучше ее понять и узнать". Она пояснила, что так делают все сотрудники дипмиссий во всех странах, в том числе и российские, когда путешествуют по территории Соединенных Штатов.

Наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности

- заявила она.

Напомним, что 14 октября этого года в Северодвинске с поезда сняли троих сотрудников американского посольства, которые пытались добраться до полигона в Нёноксе, где проводились испытания двигателя перспективной ракеты. Как выяснилось в дальнейшем, военно-морской атташе при посольстве Соединенных штатов Америки, капитан первого ранга Уитситт Уилльям Кёртис, атташе при посольстве США Арриола Джерри Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн, действительно получили разрешение на посещение российского города, но не Северодвинска, а Архангельска. Прибыв туда, они на машине добрались до Северодвинска, где пересели на электричку до населенного пункта, рядом с которым находится испытательный полигон, но были остановлены полицейскими.

По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, сотрудники американского посольства постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России.