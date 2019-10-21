HMS "Принц Уэльский" справился с непогодой на испытаниях: в Британии хвастаются авианосцем

Новейший британский авианосец "Принц Уэльский", пребывая на ходовых испытаниях в океанской зоне, оказался в неблагоприятных для кораблей условиях, однако благополучно справился с выпавшими на его долю трудностями. Об этом похвастались в Aircraft Carrier Alliance - группе компаний, занимающихся созданием авианесущих кораблей.

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HMS Prince of Wales впервые почувствовал вкус бурного моря

- отмечается в заявлении судостроителей.

С их слов, корабль водоизмещением 65 тыс. тонн столкнулся с 6-балльным волнением моря, при котором высота волн достигала высоты 2-этажного дома, но корабль "прорезал их относительно легко". Согласно шкале Бофорта, высота волн от 5,5 до 7,5 м указывает на силу ветра, за которой следует уже шторм. Откровенно говоря, было бы странно, если бы современный авианосец не справился с непогодой, при которой максимальная высота волны составляет 6 метров.

HMS Prince of Wales успешно проходит программу испытаний, это была наша первая реальная возможность испытать выдающиеся возможности авианосца, демонстрируя высокий уровень британского машиностроения и производства в целом

- отмечают в Aircraft Carrier Alliance.

В настоящее время авианосец уже превысил в ходе тестирования силовой установки максимальную скорость в 25 узлов, доводя ее порою до 30 узлов. В целом испытания, проходящие в Северном море, оцениваются судостроителями весьма положительно. О течи, с которой новейшие британские авианосцы уже сталкивались не раз, на этот раз ничего не сообщалось.