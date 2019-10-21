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21.10.2019
Военно-промышленный курьер

Космический скафандр от кутюр

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Источник изображения: vpk-news.ru

Компания по производству спортивной одежды и обуви Under Armour вместе со своим партнером, Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма.

"Создание экипировки для полета в космос стало для Under Armour совершенно новым вызовом, поэтому в компании появилась специальная команда, работающая совместно с Virgin Galactic над созданием безопасной, функциональной и удобной космической экипировки и обуви. Результат совместной работы призван задать тон космической моде нового поколения", - заявили в компании.

Космическая экипировка, специальные ботинки и белье для космонавтов выполнено из инновационных материалов и обладает рядом функциональных особенностей. Так, в скафандре есть много карманов, позволяющих всегда иметь при себе все необходимое, и специальная кнопка рации.

"Дизайнеры, работавшие над экипировкой, понимали, что экипировка влияет на космонавтов и с эмоциональной точки зрения, поэтому скафандр снабдили прозрачным внутренним карманом в области сердца: в него можно поместить фотографии родных и близких", - отмечают в компании. На каждом скафандре есть нашивка, разработанная индивидуально для каждой космической миссии. После полета ее можно будет снять и прикрепить к куртке, которую космонавтам будут выдавать по возвращении домой.

Как заверяют в компании, каждая итерация экипировки прошла тестирование всей командой VG, включая пилотов, инженеров космического корабля, медиков, космонавтов-инструкторов, а также клиентскую фокус-группу. Это позволило убедиться, что "в полете экипировка будет полностью соответствовать ожиданиям".

Вдохновением для дизайна скафандра послужил космос и солнечные лучи, падающие на землю: темно синий цвет выступил в качестве основного, его дополнили светло-синие элементы и золотые вкрапления.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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