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21.10.2019
Военное обозрение

Египет оснастит МиГи бетонобойными бомбами для возможного сноса эфиопской плотины

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Недавний провал переговоров, идущих вокруг "Великой плотины возрождения Эфиопии", заставил Египет предпринять шаги, которые позволят усилить боевую мощь своей авиации. Ее предполагается применять для нанесения удара по указанному объекту с целью его разрушения. Как считают в Каире, ввод плотины в эксплуатацию способен нанести непоправимый урон водному балансу страны.

Источник изображения: topwar.ru

Со слов издания Defense Arabic, египетские ВВС обзавелись новыми боеприпасами, которые в состоянии справиться с сильно укреплёнными конструкциями, например, такими как массивная дамба из железобетона. Речь идет о модульном авиационном средстве поражения AASM (Armement Air-Sol Modulaire) SBU-64 "Хаммер" – бомбе с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН), работающей на конечном участке траектории полета.

Несколько месяцев назад Египет получил, по меньшей мере, 50 крылатых ракет Storm Shadow/SCALP производства европейской компании MBDA. Они предназначаются для истребителей "Рафаль". Особыми, бетонобойными, вариантами авиабомб для возможного сноса эфиопской плотины (при отсутствии договорённостей) оснастят самолеты линейки МиГ.

AASM, выпускаемые Францией, использовались в реальных боях на зарубежных театрах военных действий, в том числе для поражения удаленных целей. С помощью этих бомб производился снос зданий, представляющих стратегическую важность.

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Страны
Египет
Франция
Эфиопия
Продукция
Rafale
SCALP
Компании
Leonardo
MBDA
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