Египет оснастит МиГи бетонобойными бомбами для возможного сноса эфиопской плотины
Недавний провал переговоров, идущих вокруг "Великой плотины возрождения Эфиопии", заставил Египет предпринять шаги, которые позволят усилить боевую мощь своей авиации. Ее предполагается применять для нанесения удара по указанному объекту с целью его разрушения. Как считают в Каире, ввод плотины в эксплуатацию способен нанести непоправимый урон водному балансу страны.
Источник изображения: topwar.ru
Со слов издания Defense Arabic, египетские ВВС обзавелись новыми боеприпасами, которые в состоянии справиться с сильно укреплёнными конструкциями, например, такими как массивная дамба из железобетона. Речь идет о модульном авиационном средстве поражения AASM (Armement Air-Sol Modulaire) SBU-64 "Хаммер" – бомбе с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН), работающей на конечном участке траектории полета.
Несколько месяцев назад Египет получил, по меньшей мере, 50 крылатых ракет Storm Shadow/SCALP производства европейской компании MBDA. Они предназначаются для истребителей "Рафаль". Особыми, бетонобойными, вариантами авиабомб для возможного сноса эфиопской плотины (при отсутствии договорённостей) оснастят самолеты линейки МиГ.
AASM, выпускаемые Францией, использовались в реальных боях на зарубежных театрах военных действий, в том числе для поражения удаленных целей. С помощью этих бомб производился снос зданий, представляющих стратегическую важность.
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