National Interest назвал российское "оружие Судного дня"

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня". В статье говорится о пуске ракет "Булава" в конце мая прошлого года.

РПКСН К-535 "Юрий Долгорукий" успешно провел залповый пуск четырех ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск проводился из подводного положения.

"Булава", запущенная с подводной лодки проекта "Борей", способна пролететь более 5000 миль или 8000 километров. Снаряд имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет его перехват. Ракета несет до десятка боеголовок, которые могут поражать разные цели.

Сравнивая российский подводный крейсер с аналогами, эксплуатируемыми другими странами, журнал отмечает, что он сумеет уничтожить города противника, даже если другие ядерные силы будут ликвидированы при первом ударе.

Справка "РГ"

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" вошел в состав Северного флота в 2012 году. Проект 955 "Борей". При полном водоизмещении 24 тысячи тонн может принять на вооружение 16 твердотопливных ракет унифицированной системы "Булава-30" и торпедное оружие.