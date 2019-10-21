Сирия: знаменитые Т-72М1 с уголковой защитой замечены у турецкой границы

Источник изображения: Фото: twitter.com/i/web/status/1184827342713176064

Модернизированные танки Т-72М1 с так называемой уголковой защитой элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии замечены у турецкой границы в районе города Кобани.

В Сети появились фотографии этой техники, которую перебрасывают на тралах. Ранее соединение участвовало в наиболее ответственных операциях, проводившихся сирийскими вооруженными силами в районе Дамаска.

На вооружении бригады состоят танки, на которых для защиты смонтированы сплошные бронированные пластины, расположенные под углом в передней верхней части корпуса, на башне и бортах.

Источник изображения: Фото: twitter.com/i/web/status/1184827342713176064

Данная необычная схема бронирования регулярно подтверждала свою жизнеспособность. Неоднократно такие танки выдерживали попадания как реактивных гранат, так и противотанковых управляемых ракет.

Дмитрий Лемешко