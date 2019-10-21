Система ПВО Крыма подтвердила свою надежность

Армейское командование проверило, насколько эффективно работает система противовоздушной обороны Крыма. Для этого генералы имитировали массированную атаку на полуостров боевых самолетов и вертолетов Черноморского флота.

В "нападении" участвовали воздушные разведчики Су-24МР, бомбардировщики Су-24М и истребители Су-30СМ, а также экипажи вертолетов Ми-8 и Ка-27. Они действовали с разных направлений, летели на предельных скоростях и сверхмалых высотах. Чтобы избежать засечки локаторами радиолокационных станций, старались не заходить в их зоны обнаружения, использовали для прикрытия рельеф местности.

Эти маневры успеха не принесли. Расчеты зенитной ракетной системы С-400 и ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" быстро обнаружили в небе "чужие" объекты и нанесли по ним точные удары. Реальной стрельбы по воздушным целям, конечно, никто не проводил. Дело ограничилось электронными пусками ракет, которые подтвердили: будь эти атаки настоящими, вражеские самолеты и вертолеты были бы сбиты.

Системы С-400 прикрывают Крым от воздушных атак с января 2017-го. Дивизионы "Триумфов" дислоцируются под Феодосией, в районе Севастополя, Евпатории и Джанкоя. Вместе с ними на боевое дежурство заступают и расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов малой дальности "Панцирь-С1".

Есть в Крыму и другие средства ПВО, в частности, системы С-300 ПМУ, способные поражать аэродинамические цели на дальности 150 км. У "Триумфов" возможности куда больше - они достанут вражеский самолет или ракету на расстоянии до 400 километров.

Юрий Гаврилов