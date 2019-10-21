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21.10.2019
Lenta.ru

Защищающие границы России корабли оказались обездвижены

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Источник изображения: Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В 2018-2019 годах на дальневосточных патрульных катерах Погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) несколько раз происходили остановки двигателей, сообщил Mil.Press FlotProm источник в промышленных кругах.

По словам собеседника, инциденты спровоцированы неполадками в электронном управлении аккумуляторной системы топливоподачи Common Rail (CR) корабельных дизельных двигателей. Источник отметил, что подобное недопустимо, особенно для Военно-морского флота (ВМФ), выполняющего оперативные спецзадачи.

Другой собеседник издания отметил, что "система Common Rail уязвима на механическом уровне и в части отказов и неисправностей электронного оборудования", а нередко сбои в работе двигателя связаны с неполадками форсунок и топливного насоса высокого давления (ТНВД).

Источник из Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ (Санкт-Петербург) заметил, что электронные системы дизелей с CR все еще уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) потенциального противника. По его словам, в настоящее время российские военные обходят данное затруднение, "используя надежные и простые, хотя часто более габаритные агрегаты". "Вместе с тем, потребность в российских высокооборотниках мощностью в 1 000 — 2 000 киловатт огромна. Поэтому перспективы у ДМ185 и подобных двигателей есть, если производители справятся с импортозамещением иностранных комплектующих. Сейчас их доля на ряде перспективных высокооборотных дизелях составляет 50-85 процентов", — сказал собеседник.

Инженер дизелестроительного завода "Звезда" (Санкт-Петербург) рассказал Mil.Press FlotProm, что "при должном экранировании помехи уже не так страшны системе CR", а "системы управления дизелями жестко тестируют на электромагнитную совместимость".

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.

В электронное управление аккумуляторной системы топливоподачи CR интегрированы, например, первичные датчики (в частности, температуры, давления и положения валов), блок управления, форсунки, сама топливная рампа-аккумулятор давления топлива, насосы и клапаны. Подобное решение обеспечивает увеличение мощности и крутящего момента, что приводит к экономии средств, высокому коэффициенту полезного действия (КПД), экологичности и сокращению массогабаритных характеристик. Недостатками CR считаются ограниченные ресурсные показатели и требовательность к топливу.

Высокооборотный дизель ДМ185, созданный в нескольких модификациях "Уральским дизель-моторным заводом" (Екатеринбург), совмещает топливную систему немецкой компании Bosch и российскую систему управления. Дизелем планировалось заменить ДМ-21, устанавливаемые, в частности, на современные атомные подводные лодки (АПЛ).

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Звезда ДЗ
Персоны
Борисов Юрий
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