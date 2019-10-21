ADEX-2019 : экспозиция наземной техники

C 15 по 20 октября 2019 года в Южной Корее проходит очередная Сеульская международная выставка аэрокосмической и оборонной промышленности (ADEX) 2019. Выставка демонстрирует впечатляющий прогресс Южной Кореи в развитии военной техники и военного производства, где южнокорейцы вознамерились повторить свои успехи, достигнутые в других отраслях.

В том числе в рамках ADEX-2019 былв организована натурная экспозиция наземной военной техники с демонстрацией ряда современных и перспективных образцов южнокорейского производства.

Новый южнокорейский основной танк К2 (первой серии) в экспозиции выставки ADEX-2019. Сеул, 15.10.2019 (с) bmpd

Новый южнокорейский основной танк К2 (первой серии) в экспозиции выставки ADEX-2019. Сеул, 15.10.2019 (с) bmpd

Южнокорейская боевая машина пехоты К21 в экспозиции выставки ADEX-2019. Сеул, 15.10.2019 (с) bmpd

Производимое KIA Motors Corporation (входящей в состав Hyundai Motor Company) с 2016 года семейство легких бронированных машин KLTV (Korean Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4х4. В экспозиции ADEX-2019 были представлены основные производимые варианты семейства KLTV, включая многоцелевую (разведывательную) машину К153 в двух исполнениях, самоходный ПТРК К151 с южнокорейским ракетным комплексом Hyeongung (Raybolt), пикап, и машину связи (с) bmpd

Производимое KIA Motors Corporation (входящей в состав Hyundai Motor Company) популярное на мировом рынке семейство легких 1,25-тонных грузовых автомобилей КМ450 (К311А1) с колесной формулой 4х4 (с) bmpd

Новый южнокорейский бронетранспортер K806 с колесной формулой 6х6, серийно производимый компанией Hyundai Rotem [i](входящей в состав Hyundai Motor Company) с 2018 года (с) bmpd[/i]

Новый южнокорейский бронетранспортер K808 с колесной формулой 8х8 (четырехосный вариант машины К806), серийно производимый компанией Hyundai Rotem [i](входящей в состав Hyundai Motor Company) с 2018 года. Отличается от К806 в том числе амфибийными возможностями (с) bmpd[/i]

Бронетранспортер Tigon с колесной формулой 6х6, продвигаемый группой Hanwha на экспорт. Данная машина является деривацией БТР Samsung Techwin MPV и Doosan Black Fox, проигравших конкурс южнокорейской армии бронетранспортерам серии KW1/KW2 Scorpion (К806/К808), представленным Hyundai Rotem (Samsung Techwin и военный бизнес группы Doosan были в 2015 году приобретены группой Hanwha) (с) bmpd

Южнокорейская 155-мм,52 самоходная гаубица К9А1 - модернизированный вариант самоходной гаубицы К9 Thunder. Модернизация строевых САУ К9 до уровня К9А1 ведется с 2018 года и включает в основном внедрение элементов автоматизации заряжания и установку модернизированной автоматизированной системы управления огнем (с) bmpd

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Бронированная машина транспортировки боеприпасов К10 на базе самоходной гаубицы К9 (с) bmpd

Танковый мостоукладчик К! AVLB на базе южнокорейского танка K1 (c) bmpd

Новая южнокорейская бронированная инженерная машина ХК600 (К1 CEV) на базе южнокорейского танка K1, находится на этапе испытаний (c) bmpd

Амфибийный гусеничный бронетранспортер морской пехоты KAAV (Korea Amphibious Assault Vehicle), производимый груупой Hanwha в партнерстве с ВАЕ Systems и являющийся модернизацией американского БТР AAV (c) bmpd

Новый южнокорейский 120-мм самоходный миномет, принятый на вооружение армии Южной кОреи в 2019 году. Представляет собой установленный на модернизированный бронетранспортер М113 автоматизированный 120-мм минометный комплекс КМ120 южнокорейской компании S&T (120-мм нарезной миномет размещен на вращающейся стабилизированной плвтформе с откатными устройствами и механизмом заряжания, на cнимке миномет в убранном положении) (с) bmpd