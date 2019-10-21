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21.10.2019
bmpd.livejournal.com

Первый полет иранского реактивного учебно-тренировочного самолета Yasin

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Первый полет иранского реактивного учебного самолета Yasin

Напомню, что впервые прототип этого самолета был показан Организацией авиационной промышленности Ирана (Aviation Industries Organization) в 2017 г. и тогда он был известен как проект Kosar-88, именно под названием Kosar этот проект был представлен и на авиасалоне МАКС-2017. Но в итоге, год назад под именем Kosar (Kowsar) была официально представлена модернизированная копия F-5F, а новый самолет после доработок был официально представлен и совершил свой первый полет как Yasin.

Как сообщает иранское официальное агентство IRNA, учебный самолёт Yasin совершил свой первый полет с базы Шахид Ноже (3-я тактическая авиабаза в провинции Хамадан). Самолет спроектирован и построен специалистами Министерства обороны (напомню, что именно Минобороны контролирует основные иранские организации ВПК, включая Aviation Industries Organization) в сотрудничестве с ВВС и департаментом по науке и технологиям Ирана. Сообщается, что Yasin имеет длину 12 метров, высоту 4 метра, масса самолёта составляет 5,5 тонн и высота полета до 12 км. Это несколько отличается от того, что заявлялось во время МАКС-2017, что вероятно связано с доработками проекта.

Насколько известно в качестве двигателей используется вариант иранского двигателя Owj (копия J85)

Кадры с испытаний

Фотографии и видео от Defapress, Fars и Tasnim

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Страны
Иран
Продукция
F-5
Проекты
Военные учения
МАКС-20XX
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