"Откат на миллионы": замглавы Генштаба предъявлено обвинение
Замглавы Генштаба обвинили в крупном мошенничестве
Замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову следователи предъявили обвинение в крупном мошенничестве - закупке по завышенным ценам спецтехники для секретных оперативно-технических, а также информационных подразделений Минобороны. Предполагаемый подельник генерала - начальник Управления заказов Павел Кутахов - также находится под стражей, поскольку на свободе он сможет оказывать давление на свидетелей.
Начальнику Главного управления связи - замглавы Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве по делу о закупке по завышенным ценам спецтехники для секретных оперативно-технических, а также информационных подразделений Минобороны, передает "Интерфакс".
Неделей ранее Арсланов дал подписку о невыезде и надлежащем поведении в 235-м Гарнизонном военном суде, в юрисдикцию которого входят районы Беговой, Хамовники, часть районов востока Москвы, а также 19 районов Московской области.
На тот момент генерал не являлся обвиняемым - процедура была проведена в рамках дела в отношении начальника Управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахов. Он был арестован по делу о получении "отката" размером около 30 млн руб., при выполнении контракта на 800 млн руб., на поставку спецтехники, передает "Коммерсант".
Расследование по ч. 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" ведет Главное военное следственное управление СКР. Санкция по данной статье предусматривает заключение на срок до десяти лет.
Информацию о возможной преступной деятельности Арсланова и Кутахова правоохранители получили в ходе расследования дело против бывшего генерального директора АО "Воентелеком" Александра Давыдова, обвиняемого в хищении денег на госконтрактах Минобороны на поставку, монтаж и пусконаладку радиооборудования, и согласившегося сотрудничать со следствием. Ущерб по этому делу следствие оценивает в более чем 1 млрд рублей, передает НСН.
Главное управление связи ВС РФ, которое возглавляет Арсланов, занимается организацией связи для военных, следит за состоянием автоматизированных систем управления и компьютерных сетей, поддерживает в постоянной готовности сети фельдъегерско-почтовой связи.
Управление Кутахова занимается разработкой, закупкой, модернизацией и ремонтом вооружения, военной и специальной техники для Восьмого управления Генштаба, которое выполняет комплекс мероприятий по защите государственной тайны и обеспечению информационной безопасности.
В августе нынешнего года Военная прокуратура Калининградского гарнизона провела проверку в работе АО "ЛГМ" по выполнению заказа Минобороны.
"АО было поставлено и установлено на один из кораблей Балтийского флота электронасосное оборудование стоимостью свыше 26 млн рублей с фиктивной эксплуатационной документацией закрытого акционерного общества "Уралэлектромаш" и поддельным свидетельством о его приемке от имени указанного предприятия и военного представительства Минобороны", - сообщало надзорное ведомство.
Материалы проверки военная прокуратура направила в Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении сотрудников компании было возбуждено уголовное дело по за мошенничество, а также по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка удостоверения или иного официального документа".
На данном заводе производят компоненты для зенитных ракетных систем С-400, С-500 и "Витязь". По версии следствия, своей деятельностью обвиняемый нанес ущерб в размере 250 млн рублей.
Дягтерев уже был судим. Так, в 2015 году его приговорили к восьми годам тюрьмы за хищение 1,3 млрд рублей при строительстве объектов космодрома Восточный. Тогда же с него, а также с трех его подчиненных взыскали штраф по миллиону рублей.
В прошлом году по решению суда были снижены сроки заключения для всех фигурантов дела. Дочь Дягтерева освободили в зале суда, двое других вышли на свободу через полтора месяца, а сам топ-менеджер был освобожден в апреле нынешнего года.
Ранее бывший директор ФСБ Николай Ковалев предлагал квалифицировать взятки в сфере обороны и государственного управления не как корыстные преступления, а как "государственную измену", передает ФАН.
Рафаэль Фахрутдинов
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