Ядерные "Ополченцы" Америки

Почему ракеты "Минитмен" на десятилетия стали основой наземного компонента стратегических ядерных сил США

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования Minuteman III. Фото с сайта www.af.mil

В начале текущего месяца, 2 октября, в 1.13 по Тихоокеанскому стандартному времени с военновоздушной базы Ванденберг был произведен очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Минитмен III", оснащенной учебной боевой частью. Преодолев около 6760 км, "болванка" успешно то ли продырявила атолл Кваджалейн в Тихом океане, то ли вспенила воду около него.

Ракетная стрельба выполнялась военнослужащими 341го ракетного крыла с военновоздушной базы Мальмстрем в штате Монтана, а их действия обеспечивали коллеги из 576й летноиспытательной эскадрильи и 30го космического крыла. Общее командование сформированной оперативной группой осуществлял майор Курт Антонио.

"Испытание демонстрирует, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов является надежным, гибким, готовым и соответствующим образом адаптированным для сдерживания угроз XXI века и придания уверенности нашим союзникам", – указывается в прессрелизе ВВС США и подчеркивается, что "испытательные пуски подтверждают точность и надежность системы вооружения с МБР, предоставляя ценные данные для обеспечения постоянного безопасного, надежного и эффективного ядерного сдерживания".

В свете последних событий на Ближнем Востоке, где Белый дом и Пентагон цинично бросили, если не сказать более жестко, своих верных союзников – курдов, взявших на себя основное бремя по борьбе с многочисленной армией террористов, слова насчет "придания уверенности нашим союзникам" звучат както фальшиво.

Впрочем, главное здесь не в этом, а в том, что размещенные в шахтных пусковых установках отдельного старта (ШПУ ОС) "Минитмены" попрежнему рассматриваются в качестве одной из важнейших составляющих американской стратегической ядерной триады.

ОСНОВА СИЛ ЯДЕРНОГО СДЕРЖИВАНИЯ

С момента поступления в 1960е годы на вооружение ВС США первых МБР семейства "Минитмен" они верой и правдой служили Америке, полностью оправдав данное им имя: ведь именно так – "Minuteman" – называли ополченцев североамериканских штатов, сыгравших важную роль в Войне за независимость США.

В общей сложности в рамках этой программы консорциум из пяти основных компанийподрядчиков создал и поставил в серийное производство три поколения ракет: "Минитмен I", "Минитмен II" и "Минитмен III". Причем последняя уже несла головную часть разделяющегося типа с индивидуальным наведением боевых блоков (РГЧ ИН).

12 апреля 1962 года на заводе № 77 ВВВ США, находившемся в управлении компании Boeing – финального сборщика МБР нового типа, была "выкачена" первая серийная МБР "Минитмен IA", а к марту 1964 года выпустили уже 500 ракет первого поколения, что дает темп сборки в среднем 21­–22 ракеты в месяц! Как видим, именно Америка, а не СССР, как обещал Никита Хрущев, первой стала "печь" стратегические ракеты "как пирожки".

Последняя МБР "Минитмен I" сошла с линии окончательной сборки в мае 1965 года, после чего компания Boeing продолжила сборку МБР "Минитмен II", а в 1968 году переключилась на сборку МБР "Минитмен III". Последние принимались на вооружение в виде нескольких модификаций с дальностью стрельбы до 13 тыс. км: с 1970 года было начато развертывание базовой модификации с боеголовками Mk12 с ядерным боезарядом (ЯБЗ) W62 мощностью 170 кт, с 1979 года на позиционных районах ракетных крыльев началось развертывание МБР "Минитмен IIIM" с боеголовками Mk12A (ЯБЗ W78 мощностью 335 кт), а с 2006 года в войска пошли модернизированные МБР "Минитмен IIIS". Последние сегодня оснащаются одним боевым блоком Mk21 с ЯБЗ W87 мощностью 300 кт, но сохранили возможность оснащения РГЧ ИН с тремя блоками.

ВЫСОКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Ракеты семейства "Минитмен" первых двух поколений находились, а ракеты типа "Минитмен III" продолжают находиться на боевом дежурстве в высоко защищенных ШПУ ОС, размещенных под землей на глубине около 80 футов (ок. 24,38 м), имеющих диаметр 12 футов (ок. 3,66 м) и не требующих постоянного присутствия личного состава (пуск МБР – по команде с КП звена). Сверху шахту защищает 100тонная крышка, которая отходит в сторону непосредственно перед выполнением ракетной стрельбы.

Управление ракетами каждого звена осуществляет боевой расчет пункта управления пуском ракет, в состав которого входят два офицера. В целях максимально возможного повышения живучести звена входящие в его состав МБР в ШПУ ОС разбросаны на площади в несколько квадратных километров. При этом пункт управления находится на расстоянии не менее чем 3 мили (около 4,8 км) от ближайшей ракетной шахты (обычно – от 3 до 7 миль, то есть порядка 4,8–11,3 км), на таком же минимальном расстоянии находятся друг от друга и сами ШПУ ОС. Кроме того, для повышения надежности и эффективности все пункты управления одной ракетной эскадрильи (их пять) связаны друг с другом защищенными линиями связи, проложенными под землей.

На стартовых позициях I и II ракетных крыльев с "Минитмен I" электротехническое вспомогательное оборудование и системы жизнеобеспечения располагались на поверхности в специально сооружаемом для этого здании. Это было вызвано тем, что в период, когда формировались данные ракетные крылья, Пентагон в рамках стратегического планирования по задействованию сил Стратегического авиакомандования придерживался доктрины "массированного ответного удара" или "массированного возмездия", согласно которой в случае начала "советской агрессии" американское командование немедленно отдаст приказ на боевое применение всех наличных МБР. В такой ситуации, по мнению американских генералов, "не было смысла" заботиться о выживании в течение следующих нескольких часов или даже суток личного состава боевых расчетов ракетных звеньев, эскадрилий и крыльев.

Однако при формировании ракетных крыльев с III по V и строительстве стартовых позиций под них все системы обеспечения и соответствующее оборудование убрали под землю – в защищенные укрытия. Дело в том, что к тому времени военнополитическое руководство США приняло стратегию "контролируемого реагирования", которая предусматривала не только различное по масштабу применение американских стратегических ядерных сил (СЯС), но и необходимость их выживания после первого удара в течение продолжительного времени.

В результате этого американские политики обеспечили себе большую гибкость в действиях на международной арене, а в дальнейшем смогли перейти к принятой в 1961 году стратегии "гибкого реагирования", предусматривавшей возможность применения не только СЯС, но и тактического ядерного оружия, а также неядерных сил и сил спецопераций. Однако группировка "Минитменов" являлась неотъемлемой и одной из важнейших составляющих всех указанных вариантов стратегий и доктрин.

СРОК СЛУЖБЫ ПРОДЛЕН

В течение тех нескольких десятилетий, в ходе которых МБР "Минитмен III" находились на вооружении СЯС США, они сами и системы обеспечения их боевого применения неоднократно подвергались модернизации с целью повышения их боевых возможностей и улучшения основных тактикотехнических характеристик.

Так, всего через два года после начала развертывания МБР "Минитмен III" в войска стали поступать ракеты, оснащенные модернизированной в рамках программы Dust Hardness ("Защита от пыли") жидкостной ступенью разведения боевых блоков, имевшей сопла с повышенной защищенностью от попадания внутрь них пыли. А в 1973 году в одном из ракетных крыльев началась программа модернизации ШПУ ОС и системы управления ракетной стрельбой, которая затем была реализована в отношении всей группировки "Минитменов". Одновременно была осуществлена и программа, в результате которой боевой расчет сократили с трех человек до двух, а время несения боевого дежурства – с 36 часов до 24. Впоследствии осуществлялась модернизация как отдельных элементов ракеты, так и системы ее базировани и применения, включая такую важную программу, как REACT (Rapid Execution And Combat Targeting), реализованную в 1986–1996 годы с целью модернизации оборудования пунктов управления пуском ракет.

В новом тысячелетии в период до 2013 года осуществлена еще одна дорогостоящая, стоимостью не менее 7 млрд долл., модернизация – "Программа продления жизненного цикла" (Life Extension Program – LЕР). Главной целью многоступенчатой программы, в которой при лидирующей роли Northrop Grumman участвовали более 25 компаний, стало максимальное продление сроков эксплуатации МБР, а основными стали следующие подпрограммы:

– модернизации системы управления и наведения ракеты (Guidance Replacement Program – GRP) – официально завершена 25 февраля 2008 года, предусматривала замену системы наведения ракеты типа NS20A на усовершенствованный вариант NS50A разработки Northrop Grumman. Всего ВВС закупили 652 комплекта;

– модернизации маршевых ступеней ракет с продлением их срока службы до 2030 года (Propulsion Replacement Program – PRP) – реализована в 1998–2009 годы, проведены замена топлива в первой и второй ступенях, замена в них материалов, запрещенных к использованию Агентством по защите окружающей среды США, а также замена двигателей третьей ступени на новые модернизированные и ряд других мероприятий, обошедшихся Пентагону в более чем 500 млн долл. (по не подтвержденным официально данным, ВВС финансировали закупку 601-й обновленной ступени);

– дооборудования платформ разведения головных частей ракет в целях установки на них одной модернизированной боеголовки (Single Reentry Vehicle – SRV) – сегодня все стоящие на боевом дежурстве МБР оснащены головными частями с одной боеголовкой, но сохранили возможность по оперативному наращиванию их количества до трех;

– совершенствования эксплуатационной безопасности головных частей (Safety Enhanced Reentry Vehicle – SERV) – начиная с 2006 года на "Минитмен III" начали устанавливать боеголовки Мк21 (ЯБЗ W87), демонтированные со снятых с боевого дежурства и "деактивированных", а фактически складированных, МБР "Пискипер". По оценкам американских специалистов, ядерные боезаряды W87 имеют более высокую степень эксплуатационной безопасности по сравнению со штатными ЯБЗ W78 (самые старые ЯБЗ в СЯС США), включая применение малочувствительного взрывчатого вещества и более совершенных предохранительных устройств, что существенно повысило надежность и безопасность при хранении и транспортировке. Среди других достоинств этой боеголовки – более высокая стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва, меньшая заметность в различных областях электромагнитного диапазона, более высокая точность прицеливания и большее число вариантов подрыва боеголовки. Все это потребовало соответствующих изменений в программном обеспечении, конструкции платформы разведения и обеспечивающего оборудования. Всего ВВС приобрели 570 "модернизационных комплектов", которые были установлены на МБР в 2006–2012 годы;

– замены двигательных установок платформ разведения (Propulsion System Rocket Engine Life Extension – PSRELE) – целью данной подпрограммы, реализованной группой компаний под руководством Northrop Grumman в 2000–2013 финансовых годах, стало продление срока службы, надежности и ремонтопригодности этих двигательных установок, выпущенных еще в 1970е годы. В 2009–2011 финансовые годы приобретены 574 двигательные установки нового типа на 175,7 млн долл. (вначале речь шла о 586), а в 2012–2013 финансовые годы ВВС потратили еще 36,9 млн долл. на их установку на ракеты;

– продления срока службы системы прицеливания МБР (REACT Service Life Extension Program) – 50 комплектов системы REACT установили на пунктах управления пуском ракет еще в середине 1990х годов, что позволило существенно сократить время, необходимое на выполнение переприцеливания МБР, снизив тем самым нагрузку на личный состав. В 2006 году на пунктах управления установлена модернизированная версия системы, что продлило срок ее службы и повысило эффективность действий боевых расчетов, а время на переприцеливание МБР на новые цели было сокращено в два раза. Стоимость работ могла составить около 118 млн долл.

В результате реализации всех этапов данной программы срок службы ракет "Минитмен III" был продлен до середины 2030х годов, но далее его, по мнению американских экспертов, протянуть уже не удастся.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

"Ракетам "Минитмен III" уже почти 50 лет, поэтому испытательные пуски чрезвычайно важны для обеспечения их надежной эксплуатации на период до середины 2030х годов, когда будет полностью готова система оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания", – отметил после октябрьского пуска МБР командир 576й летноиспытательной эскадрильи полковник Омар Кольбер.

Вот почему модернизация "Минитменов" продолжается, а расходы на нее могут составить еще несколько миллиардов долларов. Так, в рамках "Программы модернизации взрывателей МБР" (ICBM Fuze Modernization) происходит замена взрывателей, применяемых на боеголовках Mk21, на новые, более совершенные. Первоначально речь шла о закупке 700 взрывателей, но поскольку их же планируется ставить на МБР нового поколения, объем закупок будет существенно больше.

Впервые средства на эту программу МО США получило в 2015 финансовом году (57,9 млн долл.), после чего финансирование пошло по нарастающей. В 2019 финансовом году ВВС получили 172,9 млн долл., а в бюджетном запросе на 2020 финансовый год Конгресс пока одобрил выделение около 180,6 млн долл. Предусмотрено финансирование работ по модернизации и самих ракет (50,8 млн долл.), и оборудования связи в позиционных районах (55,9 млн долл.), около 44,1 млн долл. пойдет на разработку новых технологий для улучшения характеристик "Минитмен III" и перспективной МБР, а еще 2,7 млн долл. планируется потратить на модернизацию системы управления Командования глобального удара ВВС, отвечающего за применение МБР.

Еще почти 107 млн долл. намечается выделить на совершенствование структуры и различных систем ракетных крыльев МБР, тогда как Минэнерго США может получить 179,5 млн долл. на работы по хранению и обслуживанию боезарядов W87 и W78 плюс 53 млн долл. на сборку модернизированных ЯБЗ W871, предназначенных для "Минитмен III" и перспективной МБР. Вся программа W871, по оценке Национального управления по ядерной безопасности США, может обойтись в 8,6–14,8 млрд долл.

Наконец, 75,6 млн долл. запрошено на разработку новой боеголовки Mk21A, которая будет способна доставлять к цели ЯБЗ типа W871 и будет устанавливаться как на МБР "Минитмен III", так и на МБР нового поколения, создаваемую в рамках "Программы создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания" (GroundBased Strategic Deterrent – GBSD). На нее в запросе на 2020 финансовый год предусмотрено 489,4 млн долл. Впрочем, это уже тема отдельной статьи.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО