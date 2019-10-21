"Армата" включила задний ход

Сегодня невозможно проверить бронезащиту танка

Интерес к передовым технологиям, внедренным в танк "Армата", нередко сопровождается неадекватными оценками авторов, у которых не оказалось достаточного понимания и эрудиции для освещения процесса создания этой сложной универсальной платформы.

Как гром среди ясного неба, 20 августа 2019 года появилась статья "Армату" ждет длинная дорога" ("ВПК", № 32), посвященная итогам посещения Уралвагонзавода (УВЗ) 12 августа министром обороны Сергеем Шойгу. С целью более четкого анализа ситуации, сложившейся на УВЗ, дополнительно рассмотрим статью "Арматам" дали ход" ("ВПК №, 34, 2018) и статью "Стратегия недоучек" ("ВПК", № 36, 2017). Но прежде ознакомимся с сокращенным пересказом статьи "Армату" ждет длинная дорога".

125-мм танковый выстрел 3ВБМ20 с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ48 "Свинец": 1 – метательный пороховой заряд; 2 – дополнительный пороховой заряд с размещенным в нем БПС 3БМ48; 3 – ведущее устройство катушечного типа. Фото из книги "Оружие России 2000"

Шойгу отметилневыполнение ГОЗ Уралвагонзаводом

Министром обороны установлено, что УВЗ в 2019 году вместо 44 поставит лишь 16 машин: Т14 (танк "Армата"), Т15 (БМП на той же платформе) и Т16 (БРЭМ – бронированная ремонтноэксплуатационная машина). Налицо явное отставание от графика. К тому же государственные испытания машин на платформе "Армата" еще не завершены и продолжатся до конца 2019 года. Только после этого будет принято решение о серийных закупках, которые могут быть скорректированы, возможно, в меньшую сторону.

За последние два года в УВЗ прошло несколько этапов обновления управленческой команды. Ее покинули пять бывших заместителей эксгендиректора Олега Сиенко. Причины не назывались, но, по некоторым данным, это было связано с финансовыми злоупотреблениями.

Минобороны пришло к выводу, что можно особо не спешить с большими партиями "Арматы". А упор сделать на танки Т72, Т80, Т90, используя заложенный в них еще в советские времена огромный модернизационный потенциал. Кроме того, ряд систем вооружения "Арматы" требует доработки, дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках. Доработка может коснуться силовой установки, трансмиссии, прицельного комплекса. Для танковой пушки предстоит разработать новые боеприпасы. Имеются вопросы к возможностям наблюдения экипажа, находящегося в бронированной капсуле, за боевой обстановкой вокруг танка. Повернуть капсулу, как башню, не представляется возможным, поэтому упор делается на оптические средства и электронику, которые в бою могут подвести. Все это побуждает Минобороны проявлять предельную осторожность в решении о закупках больших партий.

Развитие УВЗ тормозит большое количество обязательств перед коммерческими банками: фактически вся рентабельность шла на обслуживание кредитного портфеля. Таким образом, на передовых изобретениях и прорывных технологиях УВЗ паразитируют отечественные банки, которые ничего не производят и непомерно задирают ставки по кредитам.

Основной причиной визита Сергея Шойгу можно считать затянувшееся на два года реформирование УВЗ, для чего новой команде потребовалось время, чтобы, вопервых, вникнуть в суть производственных процессов, вовторых, разобраться с финансовыми коллизиями и, втретьих, восстановить выполнение ГОЗ.

125-мм танковый выстрел 3ВБМ17с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ42 "Манго": 1 – метательный пороховой заряд; 2 – дополнительный пороховой заряд с размещенным в нем БПС 3БМ42; 3 – устройство для ведения снаряда в канале ствола. Фото НИМИ

Затянувшееся реформирование Уралвагонзавода

Статья "Арматам" дали ход" не смогла предсказать необходимость смены гендиректора и большей части управленческой команды УВЗ. По существу, статья явилась продуктом следствий старых болячек, которые не могли не сказаться на ритмичной работе предприятия и сроках выполнения ГОЗ.

В статье представлены почти все положительные характеристики платформы "Армата". Статья содержит высказывание заместителя министра обороны Алексея Криворучко: "У "Арматы", безусловно, есть потенциал не только в России, но и для поставки на экспорт". И это должно положить конец слухам о том, что "Армата" – чересчур амбициозный проект, опередивший время: он может быть реально востребован только через несколько лет. "Машины будут жить" – главный вывод, озвученный заместителем министра обороны, несмотря на ряд вопросов, связанных с ценовой политикой и некоторыми другими проблемами, например, долгами УВЗ, которые, по некоторым данным, превысили 57 млн рублей.

Генеральный директор Александр Потапов, вступая в должность в марте 2017 года, отметил: "Мы создали, образно говоря, фундамент, на котором будем строить новый дом. Подготовка к этому завершена, на что настроена вся наша кооперация. Трудовые коллективы готовы к выпуску современных перспективных боевых машин".

В статье "Арматам" дали ход" не удалось сформулировать список событий, определяющий длину дороги, которую придется преодолеть при завершении работ по созданию платформы "Армата".

Статья Игоря Ходакова "Стратегия недоучек" является жесткой критикой проблемы создания танков на УВЗ. Отмечается, что "по вполне официальному признанию прессслужбы корпорации, только сегодня УВЗ не хватает порядка четырех тысяч квалифицированных специалистов для эффективного выполнения ГОЗ".

"УВЗ испытывает серьезные проблемы не только кадрового, но и финансового характера, свидетельством чему произошедшая недавно смена руководства холдинга. Чистый убыток предприятия в 2015 году составил 10 млрд рублей, продажи снизились в 2,5 раза, а коммерческие расходы возросли с 5 до 13 млрд рублей. Еще одна проблема, затрагивающая не только УВЗ, но и оборонную отрасль в целом, – существенное снижение уровня школьного образования в России. Она и порождает кадровый голод и грозит стране катастрофой".

В последнее время Россию преследует череда скандалов на рынке вооружений. Всего пару лет назад наш крупнейший партнер в этой области – Индия – выразила недовольство техническим состоянием танка Т90С. Кондиционер отказывает, что в условиях тропического климата нередко лишает экипаж боеспособности. Предъявлялись также претензии к силовой установке: в обстановке повышенной запыленности и высокогорья она часто выходит из строя. Более того, индийские военные заявили, что Т90С по своим тактикотехническим данным уступает танку "АльХалит" китайскопакистанского производства. И как вывод: в НьюДели задумались над развитием российского танкостроения.

Годятся ли советские бронебойные снаряды для "Арматы"

Научноисследовательский машиностроительный институт (НИМИ) в советские времена (1985–1991) создал бронебойные подкалиберные снаряды (БПС) 3БМ32, 3БМ42, 3БМ48 (таб. 1). БПС 3БМ32 и 3БМ42 были не способны преодолевать встроенную динамическую защиту. Напомним, что при принятии на вооружение БПС исполнитель проводит предварительные испытания (ПИ) с целью предварительной оценки боевых, технических и эксплуатационных характеристик образца для определения готовности его к государственным испытаниям (ГИ). В свою очередь, ГИ проводит заказчик с целью проверки соответствия боевых, технических и эксплуатационных характеристик образца требованиям ТТЗ в условиях, максимально приближенных к реальной войсковой эксплуатации, а также выдачи рекомендаций о принятии образца на вооружение.

Программы ПИ и ГИ содержат большой объем испытаний, включающий: определение массы метательного заряда с проверкой его баллистических характеристик; проверку прочности и функционирования БПС стрельбой из нового и изношенного ствола; определение кучности боя снарядов стрельбой по щиту на дальности 2000 м; определение угловвылета снарядов; проверку бронепробиваемости снарядов на дальности 2000 м и в приведенных условиях и др. Под этими условиями понимается такое размещение танковой пушки и бронеплиты, когда расстояние между ними составляет 100 м, а пороховой метательный заряд подбирается таким, чтобы обеспечить скорость взаимодействия БПС с бронеплитой, равной скорости снаряда на дальности 2000 м.

Принимая во внимание замечания Сергея Шойгу, что для пушки "Арматы" предстоит разработать новые боеприпасы, следует сказать, что снаряды 3БМ42 и 3БМ48 оказались непригодными для поражения современных и перспективных зарубежных танков изза недостаточной бронепробиваемости их лобовой брони корпусов и башен. При этом БПС 3БМ42 имел ведущее устройство в форме кольца, состоящего из трех секторов, которые разлетаются в разные стороны при вылете снаряда из ствола. А для обеспечения центрирования снаряда в стволе было принято решение за вторую опору принять оперение стабилизатора, габариты которого были равны калибру пушки. Для того чтобы стабилизатор не терся о стенки ствола пушки, на его перьях устанавливались небольшие медные цилиндры. При движении снаряда в стволе эти цилиндры истирались, и в конце разгона снаряд начинало болтать. А при изношенном стволе хорошего центрирования снаряда для такой отсталой конструкции ожидать не приходится. При вылете из ствола БПС совершал колебательные движения, что сказывалось на кучности боя и точности попадания. Единственным достижением в конструкции БПС 3БМ48 было использование подкалиберного стабилизатора катушечного типа. Если у нас такая конструкция была принята в 1991 году, то в США это случилось в 1983 году, то есть на восемь лет раньше. При этом подкалиберный стабилизатор катушечного типа не избавил БПС 3БМ48 от нутации, которая создает колебания в полете головной части БПС.

Чертеж выстрела с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ32. Рисунок автора

В 2015 году в газете "ВПК" (№ 40) опубликована статья кандидата технических наук Юрия Шабалина "Голодающий бог войны", в которой он отмечает: "Я не танкист. Я не собираюсь критиковать боевую машину "Армата". Возможно, она и в самом деле является лучшей в мире. Зато в своем снарядном деле я являюсь, скажу без ложной скромности, специалистом. 36 лет занимался технологией механической обработки артиллерийских снарядов. Знаю во всех необходимых подробностях, что такое массовое производство боеприпасов. "Армата" оснащается 125мм пушкой длиной немного больше существующих с новыми БПС "Вакуум1". Кроме того, заявлено, что это временное решение и на подходе 152мм пушка, снаряды которой способны прожигать метр стали. Таким образом, танк на многие годы станет недосягаемым".

Военные прокуроры проспали подлоги

"Новый бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ32 "Вант", предназначенный для "Арматы", на треть длиннее "Манго". Неудивительно – "Армата" ориентируется на "Вант". Эта мысль содержится в газете "ВПК" (№ 45, 47, 2015) и принадлежит Юрию Шабалину. При проведении ПИ в сентябре 1983 года осуществлялась проверка бронепробиваемости БПС 3БМ32 "Вант" по броневой плите размерами 250х2550х2700 мм/60 град., установленной на расстоянии 2000 м от танковой пушки. По полигонным правилам первой характеристикой служит определение – получен "счетный" или "несчетный" выстрел. "Счетным" выстрелом является результат получения сквозного пробития бронеплиты, которое имеет вход на лицевой поверхности, а выход – на тыльной поверхности бронеплиты. "Несчетным" считается выстрел, у которого выходное отверстие находится на боковой поверхности бронеплиты, что характерно для большого рассеивания снарядов и неудачного прицеливания.

Чертеж заряда к танковому выстрелу в гильзе со сгорающим корпусом. Рисунок автора

При ПИ было отстреляно 45 опытных выстрелов 3ВБМ13 с БПС 3БМ32, из которых получено только семь "счетных" результатов. В процессе испытаний зафиксировано значительное количество "несчетных" выстрелов, обусловленных нутацией снаряда, которая создает колебания в полете головной части БПС и меняет угол подхода к бронеплите, что пополняло количество отрицательных результатов.

Сотрудники НИМИ, руководящие ПИ, приняли решение полагать "счетными" только семь выстрелов, остальные 38 – "несчетными". Такой прием позволил избавиться от отрицательных результатов и предъявить БПС 3БМ32 на государственные испытания. При проведении ГИ военные окончательно узаконили подлог – перезачли и сослались на семь "счетных" опытов ПИ. При этом руководители ГИ отметили следующее: в связи с ограниченным количеством снарядов и получением положительных результатов испытаний принято решение считать объем проведенных испытаний достаточным для достоверных оценок пробития броневой плиты, установленной на дальности 2000 м. Так был узаконен подлог результатов государственных испытаний в в/ч 33151.

Второй подлог был совершен в мае 1991 года на этапе ПИ. В этом случае было получено 36 результатов от выстрелов 3ВБМ20 со снарядами 3БМ48 "Свинец", из которых "счетных" было только четыре. Далее все повторилось как с БПС 3БМ32, но уже на этапе ГИ БПС 3БМ48 был представлен четырьмя "счетными" результатами.

От БПС 3БМ32 и 3БМ48 ГРАУ не знало, как избавиться. Но в 1992 году появляется "Справочник артиллерийских боеприпасов, подлежащих утилизации и уничтожению" под общей редакцией Генерального конструктора, доктора технических наук Каллистова А.А. Издание справочника осуществлено российскогерманской фирмой "Нова". Авторы текста: Лещинский Ю.М., Телегин Н.Н., Басанцева И.И., Аракчеев Г.И., Костров Ш.Р., Гринберг Ю.М., Набойченко И.М. Авторы рисунков: Архипова Н.М., Степанова Г.И. На странице 93 этого справочника имеется схема, представляющая конструкцию БПС 3БМ32. Таким образом, через семь лет после принятия на вооружение РАУ и НИМИ избавились от БПС 3БМ32, а у Юрия Шабалина "Армата" продолжает ориентироваться то ли на снаряд 3БМ32 "Вант", то ли на БПС "Вакуум1".

НИМИ "поразил" "Абрамсы" с помощью БПС на дальностях 3700–5500 метров

В журнале "Национальная оборона" (№ 6, июнь, 2019) опубликована статья "Научноисследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева представит новейшие образцы продукции на международном военнотехническом форуме "Армия2019", в которой сообщается, что впервые в рамках форума будут представлены НИМИ два новых танковых выстрела – 125мм 3ВБМ23 и экспериментальный образец модернизированного выстрела 3ВБМ17. Их ключевая особенность в сравнении со штатным выстрелом 3ВБМ17 – бронепробитие. Если штатный выстрел пробивает 230 мм гомогенной преграды (под углом 60 градусов от нормали на дистанции 2000 м), то для экспериментального образца модернизированного выстрела этот показатель равен 280 мм, а для выстрела 3ВБМ23 – 300 мм.

В настоящее время к БПС предъявляется следующий комплекс требований: боеприпас должен обеспечивать высокую точность попадания в цель, обладать высокой способностью преодоления динамической защиты и, наконец, надежно пробивать лобовую защиту современных и перспективных танков, а также надежно выводить из строя уязвимые агрегаты внутри танка. В качестве приложения для компьютерного имитационного моделирования следует иметь соответствующую методику, которая позволяет решать вопросы по обоснованию характеристик перспективных БПС.

НИМИ в советские времена применил "методику проверки работы БПС по преградам, имитирующим защиту М1 с учетом их модернизации". Для чего были проведены стрельбовые испытания по определению дальности поражения имитаторов П30, П60 и бронеплит, на которые устанавливались контейнеры встроенной ДЗ (БДЗ2). Стрельба проводилась в приведенных условиях для случая поражения танков со стороны их лобовой защиты корпусов и башен. Полученные значения минимальной скорости пробития преград использовались для определения расчетнойдальности поражения. Для имитаторов (БДЗ2) П30 и (БДЗ2) П60 значение тактической расчетной дальности составило 3700 м. Для имитаторов без ДЗ тактическая расчетная дальность составила для П30 не менее 4000 м, а для П69 – не менее 5500 м. Эти "достижения" не подтверждены фактом попадания и поражения "Абрамсов" с дальности 3700, 4000, 5500 м.

НИМИ, отвечающий за создание танкового боезапаса, не способен в ближайшее время создать бронебойные подкалиберные снаряды для поражения современных и перспективных зарубежных танков со стороны лобовых, наиболее защищенных зон. БПС 3БМ42 "Манго" был принят в 1986 году на вооружение. Это произошло через 10 лет после создания БПС 3БМ22 "Заколка" (170 мм/60 град.), в 1976 году. 10 лет на создание БПС "Манго" – очень большой срок. У нас баллистические ракеты делаются гораздо быстрее. БПС 3БМ32 "Вант" был сдан на вооружение в 1985 году, но через семь лет изза конструктивных недостатков был представлен на утилизацию. И, наконец, БПС 3БМ48 "Свинец", принятый на вооружение в 1991 году, через 28 лет (в 2019 году) был заменен на выстрел 3ВБМ23 с бронебойностью 300 мм/60 град., то есть "Свинец" заменили на 3ВБМ23, но с той же бронепробиваемостью. Следует отметить, что "Вант" и "Свинец" были приняты на вооружение по подтасованным результатам государственных испытаний.

Для НИМИ задача создания БПС с бронепробиваемостью 370 мм/60 град. остается неподъемной.

Ранее при ВНИИТрансмаш (СанктПетербург) существовала Межведомственная координационная комиссия (МВКК), в круг обязанностей которой входило установление боевых характеристик зарубежной бронетехники. Наличие в МВКК высококвалифицированных специалистов из различных ведомств позволяло своевременно отслеживать развитие защиты, огневой мощи и подвижности зарубежных танков. Следует отметить, что МВКК оценила бронестойкость танка М1А2, равную 350–360 мм/60 град. броневой стали.

С помощью компьютерного моделирования в 1985 году проведена оценка эффективности поражения "Абрамсов" (таб. 2). Представленные значения эффективности крайне низкие.

цНастораживает отсутствие аналога современных зарубежных БПС для проведения государственных испытаний по оценке бронезащиты "Арматы". НИМИ не способен воспроизвести аналог американского БПС М829А2 (бронепробиваемость – 370 мм/60 град.). Другими словами, для проверки бронезащиты танка "Армата" аналог зарубежного БПС отсутствует.

Михаил Растопшин

Михаил Михайлович Растопшин – кандидат технических наук.