Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие в современную эпоху

Российско-китайское военное сотрудничество выходит на новый исторический уровень

Военный атташе по вопросам обороны КНР в РФ генералмайор Куй ЯНЬВЭЙ рассказал военному обозревателю ТАСС Виктору ЛИТОВКИНУ о принципах военного сотрудничества между Китаем и Россией.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

– 5 июня этого года в Москве председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин подписали "Совместное заявление РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху". Как будут развиваться отношения между вооруженными силами России и Китая на фоне повышения статуса отношений двух стран?

– В этом году исполнилось 70 лет установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Проходя через великие перемены, Китай и Россия открыли путь сосуществования великих держав. В последние годы под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина отношения между двумя странами переживают наилучший период за всю историю. Две страны семимильными шагами вступили в новую эпоху, установили образец межгосударственных отношений нового типа с принципами взаимоуважения, справедливости, сотрудничества и взаимной выгоды.

Отношения армий Китая и России также вступили в новую эпоху. Под стратегическим руководством глав двух стран китайская и российская армии будут всесторонне продвигать китайскороссийские военные отношения к новому историческому уровню. Две стороны будут усиливать взаимную поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, совершенствовать механизмы сотрудничества в сферах стратегического сотрудничества, практической боевой подготовки, развития вооруженной технологии, борьбы с терроризмом и т.д.

– В Армейских международных играх – 2019 активное участие приняли китайские военнослужащие. Ознакомьте нас, пожалуйста, с ключевыми обстоятельствами, спецификой и достижениями НОАК во время своего и участия в АрМИ2019.

– Сухопутные войска, ВМС и ВВС Китая отправили свои команды в Россию, Казахстан, Белоруссию, Индию и Иран для участия в 11 конкурсах. В итоге китайские команды завоевали 4 золотых и 6 серебряных медалей по коллективному счету, 19 золотых медалей по отдельным видам, заняли 2-е место в рейтинге общего количества медалей.

В этом году участие Китая в АрМИ2019 характеризуется четырьмя обстоятельствами. Первое: международное военное сотрудничество осуществило прорыв. Мы усиливаем стратегические взаимодействия с российской стороной, широко приглашаем вооруженные силы других стран приехать в Китай участвовать в соревнованиях, также активно участвуем в конкурсах, организованных вооруженными силами других стран. Увеличилось количество зарубежных стран, куда китайские команды поехали для участия в конкурсах: в прошлом году было 3 – стало 5. Больше стало и стран, которые отправили свои команды в Китай для участия в конкурсах: 10 в прошлом году, 11 – в этом. Впервые китайские военнослужащие поехали в Иран и Индию для участия в соревнованиях, а вьетнамские и японские представители также впервые приехали в Китай для участия или для ознакомления с играми. Мы считаем это прорывом в отношениях с нашими соседями.

Второе: мы отправились на арену соревнований для совершенствования навыков ведения боя. При подготовке, организации и участии в соревнованиях мы все время усиливали практические тренировки, словно это происходило в реальных боевых условиях, тщательно выбирали такие качественные виды участия в конкурсах, как ведение боя основными боевыми силами, силами специального назначения, а также силами поддержки и обеспечения и т.д. Организовывали систематические целенаправленные тренировки, которые вошли в годовую программу боевой подготовки, соединили опыт отобранных участников соревнований с массовым военным обучением.

Третье: наши военнослужащие теперь имеют опыт хоть и учебных, но боевых действий за рубежами страны. Это очень важно для повышения их боевого духа. Мы используем Армейские международные игры как открытые занятия, специально предлагаем различным воинским частям по очереди выполнять задачи, поставленные на соревнованиях. Не отправляем на эти учения солдат и офицеров, которые раньше уже несколько раз принимали участие. В этом году 98% военнослужащих из наших команд первый раз приняли участие в АрМИ.

При помощи подобных соревнований мы помогаем большему числу воинских формирований и военнослужащих выйти на мировую сцену, чтобы они закалялись на международной арене.

Четвертое: мы повысили внимание китайского общества к жизни собственной армии. Мы усилили информирование о проходивших соревнованиях. Согласно статистике, 140 млн человек посмотрели эти соревнования в интернете, более 120 тыс. человек смотрели их с трибун конкурсов.

Если подводить итоги участия китайских подразделений в организации и участии в АрМИ, то надо подчеркнуть: мы получили неоценимый опыт углубленного военного сотрудничества и обмена, усилили стратегическое взаимодействие и простимулировали инновации в развитии военных тренировок, а также показали НОАК как могущественные и цивилизованные вооруженные силы.

Китайский самолет пятого поколения. Фото с сайта www.mod.gov.cn

ВМЕСТЕ НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ

– В июле нынешнего года Китай и Россия впервые провели совместное воздушное стратегическое патрулирование. Аналитики считают это событие практическим воплощением углубления отношений Китая и России. На фоне наращивания соперничества между США и Китаем, США и Россией Китай и Россия имеют стратегическое намерение заключить союз против США. Что вы скажете по этому поводу?

– 23 июля ВВС Китая и России действительно организовали и осуществили первое совместное воздушное стратегическое патрулирование в регионе СевероВосточной Азии. Китайская сторона отправила два самолета H6K, которые составили сводную группу вместе с двумя самолетами Ту95 с российской стороны, организовали совместное патрулирование в воздушном пространстве над Японским и ВосточноКитайским морями по спланированному маршруту. Во время полета военные двух стран строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других государств.

Между Китаем и Россией отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху. Мы твердо придерживаемся принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и ненаправленности против третьих стран. Это образец межгосударственных отношений нового типа с принципами взаимоуважения, справедливости, сотрудничества и взаимной пользы, которые несоизмеримы с отношениями военного альянса между некоторыми другими странами.

– По договоренности китайской и российской стороны Пекин отправил свои войска для участия в российских совместных стратегических учениях "Центр2019". Расскажите, пожалуйста, о цели участия военных формирований Китая в этих маневрах и их составе.

– 16–21 сентября китайская армия приняла участие в учениях ВС РФ "Центр2019" в Оренбургской области. Задача данных маневров – "участие группы многонациональных объединенных сил в выполнении задач борьбы с международным терроризмом и защиты военной безопасности в ЦентральноАзиатском регионе". Впервые в учениях участвовали кроме наших формирований также военные из Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Во время учений страныучастники создали объединенное командование. Структура объединенного оперативного командования и воинские формирования китайской стороны отправлены из Западной зоны боевого командования НОАК и ее подчиненных войск. Это около 1600 военнослужащих, более 300 единиц различной военной техники, почти 30 самолетов и вертолетов.

Учения прошли в два этапа. Первый – совместная подготовка частей к решению задач антитеррористической операции. Второй – совместным командованием многонациональных сил организовали нанесение удара по международным террористам и разгромили их формирвания.

Цель учений – дальнейшее укрепление и развитие китайскороссийских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, углубление практического и дружественного сотрудничества в военной сфере, усиление способности совместного реагирования НОАК с многонациональными силами на разные виды угроз безопасности, которые полезны для защиты мира и стабильности в регионе. Учения не направлены против какихлибо третьих стран, а также никак не связаны с региональной обстановкой.

ДРСМД И КИТАЙ

– 2 августа этого года США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В последнее время министр обороны США Марк Эспер не раз заявлял, что американская сторона разместит в АТР ракеты средней дальности наземного базирования. Также недавно США запустили крылатую ракету наземного базирования обычной конфигурации, запрещенную ДРСМД. Одновременно Вашингтон намерен вовлекать Китай в "трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями между Россией, Китаем и Соединенными Штатами". Что бы вы ответили на эти предложения?

– Американская сторона упорно настаивала на выходе из ДРСМД. И Китай по этому поводу не раз выражал свою позицию. Выход США из ДРСМД является очередным проявлением их унилатералистической (конфронтационной. – В.Л.) политики и сваливания на другие государства своей международной ответственности, которая неизбежно вызовет непосредственные негативные влияния на стратегические баланс и стабильность во всем мире, на мир и безопасность в регионе, а также на международную систему контроля над вооружениями.

Мы категорически против плана американской стороны по размещению ракет средней дальности в Азии. Этот поступок Вашингтона только повредит интересам безопасности региона, нарушит региональный мир и стабильность. Мы требуем от американской стороны соблюдения сдержанности и осторожности в речах и поступках. Воля китайской стороны к защите справедливых государственных интересов безопасности никогда не иссякнет.

Вашингтон после выхода из ДРСМД немедленно провел испытание ракеты средней дальности наземного базирования, которое демонстрирует, что выход США из ДРСМД был давно задуман. Отговорки американской стороны, их упреки в адрес России и Китая – ложные и слабые. Этот поступок американской стороны вызовет риск гонки вооружений и военной конфронтации. Мы призываем Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны и игры с нулевой суммой, соблюдать сдержанность в развитии вооружений, больше заниматься делами, которые необходимы для защиты глобального стратегического баланса и стабильности. Нельзя говорить на словах одно, а делать другое.

Китай не будет участвовать в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями между Россией, Китаем и США. Всем известно, Китай неизменно придерживается политики национальной обороны, строго соблюдает принцип неприменения первым ядерного оружия, имеет крайне сдержанную позицию по развитию ядерного оружия, никогда не участвует в гонке вооружений любого формата. Наши ядерные силы всегда сохраняются на минимальном необходимом уровне для государственной безопасности. Китай все время активно участвует в международных переговорах и обсуждениях по контролю над вооружениями в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН, Конференция по разоружению, заседание "ядерной пятерки" и т.д. Любые переговоры по контролю над вооружениями должны учитывать суммарную военную мощь всех стран и соблюдать основной принцип "ненанесения ущерба безопасности ни одной из сторон".

Мы видим США как страну с самым большим ядерным арсеналом в мире. Вашингтон должен поделовому нести ответственность за него и создать реальные условия для участия других стран в переговорах по ядерному разоружению.

ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НЕ ПРОЙДУТ

– О нынешней ситуации в Гонконге. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей объявил чрезвычайное положение в Гонконге. Если ситуация ухудшится, будут отправлены в Гонконг формирования Народной вооруженной полиции Китая, которые проводят тренировку в городе Шэньчжэне?

– Данное мероприятие спланировано в годовой программе тренировок войск НВП Китая, его целью является проверка их способности к межрегиональному маневру и защите общественной стабильности. Подобные плановые тренировки войска НВП Китая проводят ежегодно.

По поводу местности, содержания и масштаба тренировки у НВП Китая есть свои планы. Сохранение государственной безопасности, общественной стабильности, прекрасной жизни народа, защита политической безопасности, особенно безопасности власти и режима являются миссией НВП. Быть верными защитниками партии и народа – это последовательные традиции НВП Китая.

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на учениях. Фото с сайта www.mil.ru

В течение 22 лет гарнизон НОАК в Гонконге всегда был решительным защитником государственного суверенитета, интересов народа, концепции "одна страна – две системы", а также долговременного процветания и стабильности Гонконга. За все время гарнизон НОАК в Гонконге выполняет свои обязанности согласно Основному закону и Закону о расквартировании войск Специального административного района Гонконг, твердо защищает долговременные процветание и стабильность Гонконга, получает общественную поддержку.

– 20 августа Государственный департамент США официально объявил об утверждении проекта продажи Тайваню 66 истребителей F16V на 8 млрд долл. Китайская сторона дважды заявляла, что наложит санкции на американские предприятия, участвующие в продаже вооружения Тайваню. Могли бы вы рассказать, какие конкретные санкционные меры будут к ним приняты? Как поставка американских современных боевых самолетов в этот регион повлияет на соотношение боевой мощи между Тайванем и материковым Китаем?

– Тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая, не допускает никакого вмешательства извне. Любые замыслы о расчленении Китая невозможно осуществить. Любые недооценки решительности и воли китайской армии являются крайне опасными. Китай требует, чтобы американская сторона полностью осознала серьезную опасность продажи вооружения Тайваню и прояснила ситуацию, немедленно аннулировала вышеуказанный проект и немедленно прекратила военную связь с Тайванем. Во избежание еще большего ущерба отношениям между армиями Китая и США, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе. Надо подчеркнуть, что мы будем принимать все необходимые меры для защиты собственных интересов, будем твердо защищать государственный суверенитет, единство страны и территориальную целостность, решительно сохранять мир и стабильность в регионе Тайваньского пролива, не жалея никаких средств.

Принцип "одного Китая" является политической основой китайскоамериканских отношений. Американская сторона дала Китаю торжественное обещание по поводу Тайваньского вопроса. Однако, к сожалению, Вашингтон всегда пытается использовать Тайвань как инструмент сдерживания Китая, неоднократно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайскоамериканских коммюнике.

Хочу подчеркнуть, что продажа вооружения США Тайваню ни в коем случае не изменит общую историческую тенденцию воссоединения Китая, никак не повлияет на кардинальное соотношение сил между двумя берегами Тайваньского пролива, а наоборот, только подаст ложные сигналы силам "за независимость Тайваня" и приведет к серьезным опасностям в Тайваньском проливе. Мы примем любые необходимые меры для защиты собственных национальных интересов. Также будем твердо защищать государственный суверенитет, единство страны и территориальную целостность, решительно сохранять мир и стабильность в регионе Тайваньского пролива. За любые последствия от продажи вооружения США Тайваню несет ответственность американская сторона.

БЕЛАЯ КНИГА КИТАЯ

– Государственный совет КНР опубликовал книгу "Национальная оборона Китая в новую эпоху", которая является 10й Белой книгой по оброне. Ее китайское правительство выпускает с 1998 года. Расскажите, пожалуйста, о цели ее издания, а также о главном содержании и специфике.

– Данное издание является первой комплексной Белой книгой по национальной обороне после XVIII съезда КПК. Мы опубликовали новую Белую книгу по национальной обороне, чтобы описать защитную оборонную политику Китая в новую эпоху, ознакомить международное сообщество с практикой, целью и значением строительства прочной обороны и могучей армии Китая, чтобы углубить понимание Китая международным сообществом.

Белая книга "Национальная оборона Китая в новую эпоху" разделяется на четыре части: предисловие, основной текст, заключение и приложение, всего около 27 тыс. иероглифов. В основном тексте шесть глав: "Обстановка безопасности в мире", "Защитная оборонная политика Китая в новую эпоху", "Выполнение миссии и задач вооруженных сил в новую эпоху", "Национальная оборона и армия Китая на пути реформы", "Рациональные и умеренные расходы на оборону", "Активное служение строительству сообщества единой судьбы человечества" и т.д. В приложении 10 таблиц, которые рассказывают об основном положении аппаратов и органов Центрального военного совета, масштабе и структуре китайских расходов на оборону, главных мероприятиях совместных учений и тренировок НОАК и НВП Китая с иностранными партнерами с 2012 года, главных миротворческих операциях ООН, в которых приняла участие китайская армия.

Книга "Национальная оборона Китая в новую эпоху" имеет шесть направлений.

Первое: объективно проанализировать нынешний уровень безопасности в мире и в Китае. Как показала Белая книга, сегодняшний мир переживает великие исторические перемены, нестабильность и неопределенность. Международная стратегическая конкуренция растет, глобальные и региональные проблемы безопасности постоянно обостряются, международное военное соперничество с каждым днем становится ожесточеннее, мир неспокоен. Но надо заметить: мир, стабильность и развитие уже стали всеобщими требованиями международного сообщества, подъем мирных сил далеко превысил рост факторов войны. Движение к миру, развитию и взаимному сотрудничеству необратимо. Одновременно Белая книга указывает: государственная безопасность Китая в целом стабильна, но встречается с множественными угрозами и вызовами. Особенно серьезной стала борьба против сепаратизма.

Второе: Белая книга системно описала оборонную политику Китая в новую эпоху. В ней подчеркивается решительная борьба по защите безопасности, суверенитета и интересов развития страны. Все это является коренной целью национальной обороны Китая в новую эпоху. Никогда не стремиться к гегемонии, экспансии или сферам влияния – отличительные черты национальной обороны Китая в новую эпоху. Необходимо неуклонно идти по пути укрепления вооруженных сил с китайской спецификой для дальнейшего развития национальной обороны Китая.

Третье: издание всесторонне рассказывает о выполнении миссии и задач вооруженных сил Китая в новую эпоху. Белая книга определила, что миссией и задачами армии Китая являются "четыре стратегические опоры", что использование Вооруженных сил Китая может проходить по семи направлениям: защита территориального суверенитета и морских интересов страны, сохранение постоянной боеготовности, развертывание практической боевой подготовки, защита интересов в важных сферах безопасности, осуществление антитеррористических операций и мероприятий поддержания устойчивости, защита зарубежных интересов страны, участие в ликвидации последствий стихийных бедствий или аварий.

Четвертое: книга знакомит с историческими достижениями в ходе углубленной реформы национальной обороны и вооруженных сил. Она системно объяснила необходимость реконструкции системы руководства и командования, оптимизации масштаба, структуры и состава, а также продвижения реформы военнополитического режима в китайской армии. Всесторонне рассказала об основных положениях видов вооруженных сил, родов войск и НВП Китая после реформы.

Пятое: ознакомила с принципами китайских расходов на оборону. Белая книга обобщила путь развития таких расходов с начала политики реформы и открытости. Комплексно рассказала о масштабе, структуре и основных применениях китайских расходов на оборону с 2012 года, показала открытость и прозрачность китайских военных расходов. Кроме того, Белая книга сравнила расходы Китая на оборону с другими странами, доказала, что затраты КНР на оборону являются рациональными и умеренными.

Шестое: показала активные усилия и большой вклад китайской армии в дело защиты мира и стабильности, служения строительству единой судьбы человечества. Белая книга указывает, что это строительство соответствует веянию времени и развития, отражает общее ожидание народов стран мира. У него пять направлений: защита основной цели и принципов Устава ООН; продвижение строительства отношений партнерства по безопасности нового типа; продвижение строительства структуры сотрудничества по региональной безопасности; урегулирование территориальных проблем и споров о делимитации морских пространств; активное предоставление продукции по международной общественной безопасности и т.д.

Новая Белая книга имеет свою специфику.

Вопервых, в ней впервые изложена теория и система защитной оборонной политики Китая в новую эпоху. Объяснила социализм в качестве государственной идеологии, стратегический выбор следования пути мирного развития, мирной внешней политики и миролюбивых культурных традиций Китая. Указала, что Китай всегда будет иметь защитную оборонную политику. Через обогащение и совершенствование внутреннего содержания оборонной политики в новую эпоху Белая книга показала стратегический характер, устойчивость и систематичность защитной оборонной политики Китая.

Вовторых, представила миссию и задачи китайской армии в новую эпоху как "четыре стратегические опоры": для укрепления руководства КПК и социалистического режима; для защиты суверенитета, единства и территориальной целостности страны; для защиты зарубежных интересов страны; для стимулирования мира и развития в мире. Через рассказ о конкретных практиках выполнения миссии и задач китайской армии в новую эпоху Белая книга показала оборонительные, справедливые и ограниченные черты строительства и применения вооруженных сил Китая.

Втретьих, она впервые указывает, что "отказ от гегемонии, экспансии и расширения сфер влияния" представляет собой отчетливую особенность обороны Китая в новую эпоху. Белая книга вторично заявила защитный характер китайской обороны, подчеркнула, что строительство и развитие обороны Китая проводится с целью укрепления собственной безопасности. Белая книга показала всем, что Китай отнюдь не идет по старому пути стремления к гегемонизму. В будущем Китай достигнет такого уровня развития, что никогда не будет угрожать комуто, не будет требовать разделить сферы влияния.

Вчетвертых, она впервые заявила, что служение строительству единой судьбы человечества имеет мировое значение для обороны Китая в новую эпоху. Белая книга отчетливо показала внутренние неизбежные связи между китайской мечтой и мечтой мира, строительством обороны и армии Китая с миром и стабильностью. Издание подчеркивает: развитие и усиление китайской армии не только дают стратегическую опору для китайской мечты, но и являются мощной позитивной энергией для мира и стабильности.

Впятых, она впервые показала исторические достижения в ходе углубленной реформы национальной обороны и Вооруженных сил. Белая книга показала глубокое внедрение идей Си Цзиньпина об упорном движении по пути построения могущественной армии с китайской спецификой, а также углубленной реформы национальной обороны и Вооруженных сил в новую эпоху.

Вшестых, она впервые сравнила расходы Китая на оборону с расходами ведущих стран мира. Белая книга убедительно доказала, что рост расходов Китая на оборону является рациональным и умеренным, уровень затрат относительно низкий. Белая книга подчеркнула: расходы Китая на оборону еще не соответствуют требованиям обеспечения суверенитета, безопасности и интересов развития страны, и они будут умеренно и стабильно расти.

i]Виктор Литовкин[/i]