Исчезающий гегемонизм

Американские эксперты и военные бьют тревогу по поводу состояния ВС США

Во всех официальных, а тем более в закрытых бумагах американских военных начальников и законников однозначно названы главные конкуренты США на мировой арене. Однако им до сих пор не удается четко сформулировать направленность и приоритеты строительства ВС, чтобы они гарантированно обеспечивали неуязвимость США и позицию гегемона планеты. По этому поводу звучат самые различные мнения.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГЛАВА МОРПЕХОВ

В выступлениях перед своими начальниками, коллегами, парламентариями и прессой комендант Корпуса морской пехоты (КМП) США генерал Дэвид Бергер, ставший его командиром летом этого года, неоднократно рассказывал о путях развития вверенных ему сил.

В отличие от большинства стран, где морская пехота является родом войск, подчиненным ВМС, КМП, по сути, является одним из видов ВС США и только организационно входит в Военноморское министерство. Согласно многократным опросам общественного мнения, КМП относится к наиболее престижным военным структурам и пользуется значительным авторитетом в американском обществе.

Основной функцией подразделений американских морпехов является обеспечение беспрепятственного доступа к прибрежным регионам и участие в локальных вооруженных конфликтах и войнах. После окончания корейской войны, к которой США оказались не подготовлены, в 1952 году Конгресс заявил, что "ударные войска нации должны быть наиболее боеготовыми, когда нация наименее подготовлена".

С тех пор войска КМП находятся в постоянной боевой готовности и решают задачи сил быстрого реагирования.

Практически сразу же после вступления в должность командира морских пехотинцев, став 38м по счету комендантом КМП, генерал Бергер призывал перестать готовиться к войнам прошлого, а более внимательно посмотреть в будущее. Он выступил с радикальными предложениями по внесению корректив в дальнейшее развитие ВС.

"Мы не можем позволить себе и дальше руководствоваться устаревшей политикой, доктриной, организацией или стратегией развития сил", – указал комендант в "Руководстве по планированию" (Commandant’s Planning Guidance), которое он подписал в июле этого года, через 10 дней после занятия своего кабинета в Пентагоне. В этом основополагающем документе строительства сил КМП он также подчеркнул, что все, хорошо послужившее вчера, "может не пригодиться сегодня".

Суть подхода Бергера к развитию КМП заключается в признании того факта, что традиционные представления о войне, которым до сих пор следовали руководители этих войск, не совсем вписываются в рамки современного мира, где "самой серьезной потенциальной угрозой является Китай, обладающий высокоточным оружием и способный превратить в достояние прошлого саму визитную карточку морской пехоты – крупномасштабные амфибийные десантные операции".

Основной составляющей плана Бергера, ломающей классические устои лидеров КМП, является акцент на то, что морская пехота должна более тесно интегрироваться в ВМС и отказаться от существующей тенденции рассмотрения своих оперативных функций, как "отдельных и отличных", от функций ВМС. Морские пехотинцы, по его мнению, не должны быть "пассивными пассажирами на пути к объекту десантной высадки, вместо этого они должны вносить свой вклад в достижение конечного результата наравне с флотом с момента погрузки на корабли".

Исходя из необходимости сконцентрироваться на Китае как на потенциальном противнике, командир морпехов предписал 3му экспедиционному корпусу морской пехоты, размещенному на японском острове Окинава, сосредоточиться на подготовке к боевым операциям под руководством ИндоТихоокеанского командования ВС США (INDOPACOM). А 1й экспедиционный корпус морской пехоты должен будет сосредоточить свое внимание на ИндийскоТихоокеанском ТВД, а не на выполнении задач на Среднем Востоке и действиях под руководством Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), как это было до сих пор.

Эксперты считают, одной из самых смелых установок Бергера является предложение отойти от использования нескольких крупных кораблей для амфибийных десантных операций. Учитывая возможности китайского высокоточного оружия, он считает нецелесообразным впредь сосредотачивать силы морской пехоты таким образом. Им на смену должны прийти корабли меньшего размера, но с большими огневыми возможностями.

Дал генерал и свою оценку системе подбора кадров в КМП. Она, считает комендант, "была разработана в индустриальную эпоху, когда упор делался на количество, а не на качество". Сегодня, полагает Бергер, для морского пехотинца война – это интенсивная контактная боевая схватка, и призывает к сокращению, где это возможно, непосредственного участия морпехов в бою и увеличению количества автономных технических систем. "Корпус морской пехоты больше не может мириться с неэффективностью, присущей устаревшим системам", – считает новый комендант КМП.

В начале текущего месяца, выступая в фонде "Наследие" (Heritage Foundation), Бергер, которому эксперты этой организации, являющейся одним из ведущих мозговых трестов Пентагона, помогли составить руководство для морпехов, заявил, что в перспективе КМП станет одной из самых высокотехнологичных сил, которая очень часто будет действовать как спецназ. Численность подразделений корпуса будет сокращена. Морпехи будут сражаться в составе небольших групп, вооруженных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), и обеспечивать проведение операций основными силами американских войск.

Генерал заявил, что планы развития КМП до 2030 года в целом сформированы и в ближайшие несколько месяцев будет проведена проверка и оценка концепций, заложенных в их строительство. Он подчеркнул, что через 10 лет вверенные ему войска будут мощной силой, способной решать все стоящие перед ней задачи.

Как недавно написала газета "Вашингтон пост", "во многом потенциально революционные рекомендации нового коменданта КМП США Дэвида Бергера вызвали в Пентагоне громкий ропот недовольства". "Бергер дал прямой ответ на один из главных вопросов, который давно интересует военных реформаторов: что именно мы должны выбросить из унаследованного арсенала, чтобы освободить место для того, что нам потребуется в войнах будущего", – подчеркнуло издание. Оно также отметило, что новый комендант подкрепил свои призывы к переменам конкретными рекомендациями, которые угрожают "священным коровам" КМП. Генерал заявил, что готов отказаться от некоторых существующих компонентов своих войск, чтобы "заплатить за модернизацию". Подобный подход, отмечает газета, редко встречается в Пентагоне, который так "дорожит своими авианосцами, истребителями и другим устаревшим оружием".

АРГУМЕНТЫ ОТСТАВНОГО ВОЗДУШНОГО КОМАНДИРА

3 октября 2019 года президент и генеральный директор американского журнала National Defense, бывший командующий Боевым авиационным командованием (Air Combat Command) ВВС США, генерал в отставке Хоук Карлайл опубликовал в своем издании статью, в которой дал краткую характеристику состоянию американских ВВС во времена холодной войны и в настоящий момент.

Он отметил, что в конце 1970х – начале 1980х годов ВВС в среднем закупали более 200 боевых самолетов в год. После окончания холодной войны,в течение более 25 лет объем закупок в среднем составлял менее 20 боевых машин. По мнению генерала, это "привело к самым маленьким, самым старым военновоздушным силам в истории Соединенных Штатов Америки".

Карлайл также указал на тот факт, что при развертывании ВВС США для операции "Буря в пустыне" в их составе было 134 истребительные эскадрильи. Сегодня в этих войсках состоит 55 эскадрилий, при этом средний возраст боевых машин приближается к 30 годам.

Бывший генерал утверждает, что "стратегические воздушные и космические преимущества Америки неуклонно размываются". Он отмечает, что сложившееся положение дел отражено и в Стратегии национальной обороны 2018 года, в которой говорится о необходимости осознания наступления очередного периода конкуренции великих держав. В Стратегии указывается, что у США есть равные конкуренты, которые вкладывают значительные средства в противодействиемощи ВС Америки, в том числе и воздушной, всегда дававшей ей огромные преимущества.

В заключение своей публикации Карлайл написал: "Праздник закончился, отставание огромно, а вызов – велик". По его мнению, ВВС США нуждаются в скорейшей реконструкции.

МНЕНИЕ СУХОПУТНОГО ВОИНА

27 сентября в Вашингтоне прошел ежегодный форум Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis). На нем выступил заместитель начальника

Командования модернизации СВ США (Army Futures Command) генераллейтенант Эрик Уэсли. Он объявил, что противники Америки начинают бросать ей вызовы почти во всех сферах мирового пространства, включая землю, воздух и море.

"Если вам бросают вызов, это означает, что у вас сейчас нет превосходства", – подчеркнул Уэсли. Генерал также заметил, что единственным способом достижения военного превосходства, "когда все домены находятся в игре", является обеспечение синергического соотношения между ними, чтобы общая сумма была больше, чем сумма каждой из частей по отдельности. "У нас недостаточно ресурсов для того, чтобы США, наши партнеры и наши союзники всегда доминировали, постоянно и во всех сферах", – заявил Уэсли.

Он выделил три проблемы, которые ставят перед Соединенными Штатами их оппоненты. Первая из них заключается в том, что противники Вашингтона вложили и продолжают вкладывать значительные финансовые ресурсы во все сферы ведения боевых действий, или, как их теперь называют, в домены. Вторая проблема заключается в том, что противоборство начинает все более приобретать "многослойный характер", поскольку потенциальные противники Америки одновременно действуют на нескольких уровнях противостояния. Третья проблема определяется готовностью России и Китая действовать в конкурентных пространствах таким образом, чтобы обеспечить гарантированное решение своих стратегических и оперативных задач. Это, по мнению Уэсли, создает значительные трудности для ВС США.

ВОЕННОМОРСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКИ

Как ВМС США могут покупать новые корабли и самолеты, если они не в состоянии правильно содержать те, которые у них уже есть? На этот вопрос попытались ответить специалисты Контрольнофинансового управления (Government Accountability Office, КФУ) Конгресса, являющегося аудиторским, экспертным и аналитическим органом американского парламента. В конце прошлого года его сотрудники представили законодателям доклад о состоянии ВМС Америки.

Аудиторы выделили семь ключевых проблем военных моряков, проявившихся в последние годы и до сих пор не решенных.

Первая из них относится к подготовке личного состава. В 2017 году военные корабли США неоднократно попадали в морские происшествия. В июне эсминец Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal у берегов Японии, в результате погибли семь американских моряков. Спустя два месяца эсминец John S. McCain столкнулся в ЮжноКитайском море с танкером Alnic MC, в результате чего боевой корабль получил серьезные повреждения, пострадали пять моряков и еще десять пропали без вести. А в декабре все тот же Fitzgerald получил дополнительные повреждения при погрузке на транспортное судно MV Transshelf, которое должно было доставить эсминец на ремонт.

Все это, написали эксперты, привело к опасению, что моряки "забыли основные навыки обращения с кораблями". С тех пор были внесены изменения в программу обучения личного состава, однако "подготовка к десантным операциям и масштабным коллективным учениям более высокого уровня не могут быть полностью реализованы в течение нескольких лет", указали составители доклада.

По их мнению, обслуживание техники в ВМС тоже оставляет желать лучшего. В период с 2012го по 2018 год только 30% работ по техобслуживанию было выполнено в срок. В частности, с такими задержками были проведены работы на большинстве подводных лодок ВМС. Отставание от графика было вызвано недостаточной пропускной способностью государственных верфей и нехваткой мощностей.

Эксперты КФУ пришли к выводу, что значительную тревогу вызывает и переутомление военных моряков. Руководители ВМС недооценивают, сколько личного состава необходимо для управления кораблями. Это привело к снижению численности экипажей и к перегрузкам моряков. И хотя командование этого вида ВС утверждает, что базирующиеся за границей корабли укомплектованы минимум на 95%, морские бойцы в анонимных интервью говорят о слабом учете реального опыта и навыков специалистов при формировании корабельных команд. По документам выходит полный комплект, а по факту компетентных профессионалов не хватает.

Страдают руководители ВМС и от отсутствия объективного подхода к оценкам своих расходов. Они намерены увеличить парк флота на 25% и планируют в период до 2048 года закупить 301 единицу кораблей и судов, а также продлить истекающие сроки службы состоящих на вооружении эсминцев и подводных лодок. Но КФУ и Бюджетное управление Конгресса (БУК) выявили, что военноморское командование "последовательно и в значительной мере недооценивает стоимость и сроки поставки новых кораблей на флот". Так, например, по оценкам служб ВМС, покупка кораблей,

указанных в плане на 2019 финансовый год, обойдется в течение 30 лет в 631 млрд долларов, а БУК подсчитало, что на самом деле Пентагон израсходует на эти корабли 801 млрд.

В докладе также указывается, что многие модели самолетов ВМС, ВВС и КМП в силу отработанного срока службы, отсутствия запасных частей для устаревших машин и нехватки механиков мало пригодны для ведения реальных боевых действий. Недостаточно и боевого личного состава. Так, в КМП в период с 2006го по 2017 год нехватка пилотов выросла в четыре раза и составила 24%. В то же время ВМС всячески пытаются заполнить имеющиеся вакансии летчиков. Специалисты КФУ заявили, что они "обнаружили, что ответственные службы в последнее время не проводили переоценку требований к авиаотрядам, чтобы отразить возросшую нагрузку на пилотов, поэтому объявленная нехватка профессионалов фактически может быть больше".

Про новейший истребитель пятого поколения F35, а точнее про проблемы с ним, эксперты КФУ рассказали, что машина чрезмерно дорогая и сырая, неясно, когда она сможет полноценно выполнять стоящие задачи. Они подчеркнули, что в 2017 году только 15% F35, поставленных ВМС, были полностью пригодны для выполнения боевых задач. "Военноморским силам и корпусу морской пехоты, возможно, придется решить, готовы ли они принять менее надежный самолет, чем планировалось изначально", – предупредило КФУ.

Неоднозначные высказывания и оценки экспертов по поводу состояния ВС и направлений их развития, мнения политиков, заявления начальников Пентагона и их реальные действия говорят о том, что Америка теряет свое военное превосходство и понимание того, что нужно предпринять, чтобы оправдать свои претензии на роль мирового гегемона.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"