Варшава выбрала путь дальнейшей милитаризации

10 октября министр национальной обороны Польши М.Блащак подписал План технической модернизации Войска Польского на 2021-2035 годы. Так, в пятнадцатилетний период минобороны планирует потратить на новые виды вооружения и военной техники 133 млрд. долларов.

Среди приоритетных направлений модернизации вооруженных сил Польши глава оборонного ведомства назвал закупку 32 истребителей пятого поколения в рамках программы «Гарпия».

Приобретению F-35А будет сопутствовать программа «Гарпи Шпон», в рамках которой Польша рассчитывает принять участие в разработке беспилотного самолета-невидимки, предназначенного для выполнения совместно с пилотируемыми летательными аппаратами разведывательных или боевых задач. Комплексное применение самолета и беспилотника должно расширить возможности поражения целей за счет использования различного рода боеприпасов и обеспечить безопасность пилота, который будет только контролировать нанесение ударов БЛА по хорошо охраняемым объектам противника, например, в его тылу.

В плане технической модернизации Войска Польского также предусмотрены финансовые средства на покупку дополнительных многоцелевых самолетов F-16.

Военно-политическое руководство страны особое внимание уделило интегрированной системе спутниковой и видовой разведки. В рамках новой программы «Обсерватор» планируется закупить для вооруженных сил различного типа спутники, разведывательные самолеты и дроны.

Варшава намерена продолжить создавать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе основной национальной системы в рамках программы «Висла», для которой закупят две батареи ЗРК «Пэтриот», в рамках программы «Хомар» – РСЗО HIMARS, программы «Нарев» – ЗРК, способные поражать воздушные цели на расстоянии до 25 км.

В план технической модернизации включена программа «Крук», предусматривающая покупку для сухопутных войск новых ударных вертолетов.

Также продолжится оснащение польских частей и соединений самоходными гаубицами «Краб», самоходными минометами «Рак», ББМ «Росомаха» национального производства.

Польша продолжит замену образцов советской военной техники, в том числе БМП-1 на новые «Борсук».

Кроме того, в ближайшие десять-двадцать лет Варшава намерена купить танки нового поколения (программа «Вильк»).

Будет уделяться внимание повышению противотанковых возможностей польских войск, чему должны способствовать новые противотанковые ракетные комплексы, приобретенные в рамках программы «Пустельник».

Сотрудничество с национальным ВПК продолжится в ходе реализации программы «Оттокар Бжоза» по принятию на вооружение нескольких десятков единиц противотанковых систем.

В свою очередь инженерно-саперные войска должны быть усилены современными роботами польской разработки и производства (программы «Бальса» и «Дальгезия»).

Существенно обновить флот ВМС планируется за счет кораблей обороны побережья (программа «Мечник») и новых подводных лодок («Орка»), шести легких ракетных кораблей («Мурена»).

Что касается инноваций, то по программе «Грошек» будут закупаться авиационные суббоеприпасы. Такое вооружение должно позволить уничтожать, например, механизированные, танковые подразделения или самолеты и вертолеты на аэродромах.

В свою очередь программа «Градиус» планирует закупку дронов-камикадзе.

Продолжится создание войск кибернетической обороны за счет принятия новейшего криптографического и компьютерного оборудования в рамках программы «Cyber.mil.pl».

Планы по оснащению польской армии новыми видами вооружений постоянно корректируются, причем с увеличением расходов. В целом, Польша широко декларирует усиление своих военных возможностей, объясняя эти шаги «угрозой с Востока».

Удивляет то, что Варшава выбрала путь милитаризации страны и региона, а не конструктивного диалога с восточными соседями – Беларусью и Россией. В таких условиях Минску и Москве ничего не остается, как принимать зеркальные меры.

Николай Астровский