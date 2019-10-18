Генштаб Сербии: политика безопасности ЕС не препятствует вступлению в союз

Сербский гвардеец во время пресс-конференции в Белграде.

БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Политика ЕС в сфере безопасности не является препятствием для военного нейтралитета Сербии и ее будущего вступления в Евросоюз, заявил начальник сербского генштаба генерал Милан Мойсилович.

Мойсилович в среду участвовал в дискуссии о нейтралитете в рамках Белградского форума о международной безопасности. Он указал, что его страна не желает становиться ни членом НАТО, ни ОДКБ.

"Военный нейтралитет Сербии является следствием исторических обстоятельств и политической позиции, что Сербия, таким образом, имеет лучшие перспективы в международных отношениях для реализации своих национальных интересов", - заявил генерал Мойсилович.

"Я глубоко убежден, что критерии политики ЕС по вопросу безопасности не являются препятствием для военного нейтралитета и членства в Евросоюзе", - подчеркнул начальник сербского генштаба.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявлял, что Белград продолжит проводить политику военного нейтралитета. Руководство Сербии во главе с Вучичем многократно подчеркивало позицию военного нейтралитета государства и отказ от присоединения к военным альянсам согласно парламентской резолюции 2007 года.

Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. Черногория подала заявку на членство в ЕС в 2008 году, переговоры о присоединении страны к союзу были начаты в конце июня 2012 года. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.