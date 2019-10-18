В России впервые представлен экспериментальный робот "Маркер"

МАГНИТОГОРСК, 17 окт — РИА Новости. На Магнитогорском испытательном полигоне представили экспериментальную робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказали в компании-разработчике НПО "Андроидная техника", она предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов.

На презентации "Маркер" продемонстрировал способность автоматически прокладывать маршрут и автономно передвигаться в условиях городской застройки и на пересеченной местности.

Этот проект, который "Андроидная техника" ведет совместно с Фондом перспективных исследований, стартовал в марте 2018 года. Уже созданы две гусеничные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотников.