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18.10.2019
РИА Новости

В России впервые представлен экспериментальный робот "Маркер"

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Робототехническая платформа "Маркер". 17 октября 2019
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер". 17 октября 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Сураев

МАГНИТОГОРСК, 17 окт — РИА Новости. На Магнитогорском испытательном полигоне представили экспериментальную робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказали в компании-разработчике НПО "Андроидная техника", она предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов.

На презентации "Маркер" продемонстрировал способность автоматически прокладывать маршрут и автономно передвигаться в условиях городской застройки и на пересеченной местности.

Этот проект, который "Андроидная техника" ведет совместно с Фондом перспективных исследований, стартовал в марте 2018 года. Уже созданы две гусеничные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотников.

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