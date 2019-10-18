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18.10.2019
РИА Новости

Германия могла бы повлиять на судьбу договора СНВ-3, заявил Косачев

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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Позиция Германии важна при решении судьбы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), хотя она и не является участником соглашения, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на встрече с замглавы немецкой Социал-демократической партии (СДПГ) Ральфом Штегнером.

"Мы глубоко обеспокоены разрушением американской стороной Договора о ракетах средней и меньшей дальности и считаем, что европейские союзники США по НАТО в этой ситуации могли бы сыграть значительно более конструктивную роль, но, к сожалению, ее не сыграли. Мы видим, как вслед за этим решением американцы все в большей степени ставят под вопрос судьбу сохранения Договора о стратегических наступательных вооружениях. Подозреваю, что и здесь позиция Германии могла бы быть важной, несмотря на то, что Германия не является участником этих соглашений напрямую", - отметил Косачев.

Замглавы СДПГ в ответ заявил, что укрепление безопасности - это глобальная проблема, которая касается как Европы, так и Сирии или Китая. "Я даю себе отчет в том, что мы упустим очень много шансов, если эти договоры не будут продолжены или обновлены. Причем вы должны понимать, что настроения в отношении этой ситуации в самой ФРГ несколько изменились в прошедшие годы. Если будет попытка снова поставить на территории ракеты, то на улицы выйдут сотни тысяч жителей", - отметил немецкий депутат.

Штегнер добавил, что на рубеже 1970-80-х годов он и сам выходил на улицу, протестуя против вооружений. "Поэтому я надеюсь, что удастся подписать разумный мораторий для того, чтобы этот процесс не принял какой-то характер автоматизма. Германия прикладывает много усилий для того, чтобы это получило такое развитие", - заключил он.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.

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