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18.10.2019
Вестник Мордовии

Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

По мнению известного военного эксперта Алексея Хлопотова, новейшая российская 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С43"Мальва" станет хорошим дополнением еще одной перспективной машины - 2С35 "Коалиция-СВ".

Как считает эксперт, поступление данной новинки на вооружение позволит гораздо быстрее заменить в сухопутных войсках Российской армии устаревшие САУ, созданные еще в 70-х годах прошлого века, а также уязвимые буксируемые системы.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

"В то же время, если сравнить Мальву с иностранной техникой, то она выглядит очень достойно по сравнению со всеми имеющимися и перспективными образцами", - считает Хлопотов.

В качестве шасси использован мощный брянский четырехосный вездеход БАЗ-6010-027. Мы уже привыкли видеть технику из Брянска в войсках противовоздушной обороны, а также в качестве танковых и артиллерийских тягачей.

Судя по рисунку, размещенному на форуме russianarms.ru, в конструкции 2С43 заметны знакомые по САУ 2С19 "Мста С" части, такие как гаубица и часть башни.

Также можно разглядеть элементы комплекса оптико-электронного противодействия высокоточному оружию.

2019 год был урожайным на артиллерийские новинки, мы впервые увидели 82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок" на базе колесного бронеавтомобиля К-4386 "Тайфун-ВДВ", 120-мм 2С42 "Лотос" на платформе БМД-4М.

Кроме того, обнародованы данные об САО "Магнолия"на шасси двухзвенного гусеничного бронированного транспортера ДТ-10МП.

Не исключено, что в 2020-ом и 2С43"Мальва" будет продемонстрирована на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Иллюстрация: russianarms.ru

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
БМД-4
Мста-С
Тайфун-ВДВ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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