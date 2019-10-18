Войти
18.10.2019
Российская газета

Каждый из военных супругов получит жилье

186
0
0
Источник изображения: Андрей Попов/РИА Новости

"РГ" публикует закон, меняющий правила предоставления квартир семьям, где муж и жена являются военнослужащими, а один из них - участник ведомственной ипотеки.

В прежней редакции статьи 15 Закона "О статусе военнослужащих" существовало ограничение: в такой ситуации второго члена семьи исключали из списка очередников на квартиру либо на субсидию. В скорректированном варианте это положение из закона убрали. Теперь в документе сказано: кадровый военный, являющийся членом семьи участника ведомственной ипотеки, может быть обеспечен жильем за счет выделения ему в собственность квартиры или выплаты жилищной субсидии.

Этого требовало постановление Конституционного суда РФ № 34-П от 20 июля 2018 года. Поводом для его принятия стало обращение в КС бывшего офицера Анатолия Удовиченко. После увольнения в запас он остался в очереди на получение квартиры. Однако через год, ссылаясь на статью 15 закона, мужчину вычеркнули из списка очередников на основании того, что супруга Удовиченко - прапорщик и участник военной ипотеки.

Отставник с этим не согласился и подал иск в райсуд Санкт-Петербурга. А когда там признали решение жилкомиссии воинской части правомерным, обратился с жалобой уже в Конституционный суд. Там, разобравшись, рекомендовали депутатам Госдумы скорректировать Федеральный закон "О статусе военнослужащих". Что и было сделано.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
08.04.2009
Звездой авиасалона "Ле-Бурже-2009" станет российский Superjet-100
20.10.2008
Европейский рынок готов "принять" 49 Бе-200
29.04.2008
США — Индия: новые стратегические партнеры?
24.10.2007
Иран покупает израильские истребители Сделанные в Китае
02.05.2007
Россия уничтожила 20% химического оружия
06.09.2006
Израиль заявил о наличии у "Хезболлах" оружия российского производства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.10 03:57
  • 12
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 18.10 01:40
  • 5
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 18.10 01:08
  • 1
Су-30 разбился в Венесуэле
  • 18.10 01:03
  • 1
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
  • 18.10 00:59
  • 6
Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин
  • 18.10 00:10
  • 1
Путин ждет от предприятий ОПК выпуска качественной гражданской продукции
  • 17.10 21:55
  • 20
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 17.10 18:28
  • 9
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 17.10 17:33
  • 2
"Горящие как спички" высадились в Риге
  • 17.10 17:18
  • 8
Импортные компрессоры "Газпрома" отключили через спутник
  • 17.10 16:33
  • 1
В ВВС Индии поставили сроки в рамках программы истребителя 5 поколения
  • 17.10 15:43
  • 6
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 17.10 15:24
  • 5
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 15:24
  • 2
Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов
  • 17.10 15:18
  • 1
Связисты ЦВО к профессиональному юбилею получили подарок