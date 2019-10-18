Каждый из военных супругов получит жилье

"РГ" публикует закон, меняющий правила предоставления квартир семьям, где муж и жена являются военнослужащими, а один из них - участник ведомственной ипотеки.

В прежней редакции статьи 15 Закона "О статусе военнослужащих" существовало ограничение: в такой ситуации второго члена семьи исключали из списка очередников на квартиру либо на субсидию. В скорректированном варианте это положение из закона убрали. Теперь в документе сказано: кадровый военный, являющийся членом семьи участника ведомственной ипотеки, может быть обеспечен жильем за счет выделения ему в собственность квартиры или выплаты жилищной субсидии.

Этого требовало постановление Конституционного суда РФ № 34-П от 20 июля 2018 года. Поводом для его принятия стало обращение в КС бывшего офицера Анатолия Удовиченко. После увольнения в запас он остался в очереди на получение квартиры. Однако через год, ссылаясь на статью 15 закона, мужчину вычеркнули из списка очередников на основании того, что супруга Удовиченко - прапорщик и участник военной ипотеки.

Отставник с этим не согласился и подал иск в райсуд Санкт-Петербурга. А когда там признали решение жилкомиссии воинской части правомерным, обратился с жалобой уже в Конституционный суд. Там, разобравшись, рекомендовали депутатам Госдумы скорректировать Федеральный закон "О статусе военнослужащих". Что и было сделано.

Юрий Гаврилов