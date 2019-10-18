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18.10.2019
Российская газета

Первое изображение новой самоходки 2С43 "Мальва" появилось в Сети

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Источник изображения: rg.ru

В России создается новое колесное самоходное орудие 2С43 "Мальва". Работы ведутся в рамках опытно-конструкторской разработки "Набросок". Первое ее изображение размещено на russianarms.ru. Там же обнародованы некоторые подробности.

Сообщается, что это САО имеет 152-мм орудие. В качестве базового шасси выбран вездеход брянского автомобильного завода БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8. Это транспортное средство обладает высокой проходимостью и надежностью. Автомобили этого предприятия используются для монтажа на них различной техники, предназначенной для российской армии.

Судя по рисунку, в конструкции боевой машины использованы хорошо известные и зарекомендовавшие себя многолетней эксплуатацией элементы самоходного орудия "Мста-С". Как считают военные эксперты, это удешевит серийное производство и облегчит освоение новинки в войсках. В настоящее время во многих армиях мира уже применяются похожие самоходки.

Например, разработанные и изготовленные в Сирии четырехосные САУ с 130-мм пушкой М-46. Также недавно на параде в Пекине, посвященном 70-летию образования Китайской Народной Республики, была впервые представлена 155-мм САУ PLC-181.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
Продукция
M-46
Мста-С
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