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18.10.2019
ТАСС

Подлодку проекта 885М "Казань" передадут флоту не раньше конца 2020 года

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Глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что подлодка в рамках госиспытаний выполнила более 12 выходов в море

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Головная подлодка проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" будет сдана флоту не раньше конца 2020 года. Об этом сообщил в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"С "Казанью" рассказывали про проблемы, которые возникают <...> С учетом ряда технических сложных решений, связанных с новизной систем, нам, похоже, придется упражняться с ней весь следующий год", - сказал Рахманов в кулуарах заседания Союза машиностроителей РФ, отвечая на вопрос ТАСС. Он уточнил, что придется проверить ряд конструктивных решений.

Глава ОСК уточнил, что подлодка на сегодняшний день выполнила в рамках госиспытаний более 12 выходов в море.

"Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М"). Она была заложена на "Севмаше" в 2009 году, спущена на воду 31 марта 2017 года. Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".

В сентябре замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал о планах передать "Казань" флоту в следующем году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
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Персоны
Криворучко Алексей
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2020-й год
885 Ясень
СФ
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