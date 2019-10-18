"Даже собак бросили": СМИ КНР о бегстве армии США из Сирии

9 октября президент Турции объявил о начале военной операции "Источник мира" и сформированная турецкая армия немедленно начала наступление на северо-восток Сирии, вклинившись на территорию, занимаемую проамериканскими курдами.

Источник изображения: topwar.ru

Как полагают СМИ КНР, последние не имеют никаких шансов противостоять данному натиску без вмешательства извне, так как Анкара обладает вторыми по мощи в НАТО вооруженными силами. Соединенные Штаты фактически оставили их на произвол судьбы, выведя перед указанным наступлением свои войска.

Впрочем, считает китайская пресса, назвать плановым отходом бегство армии США сложно. Эвакуация происходила в авральном порядке. Были оставлены припасы и оборудование. На территории покинутых объектов бродили брошенные американскими военными сторожевые собаки. Все это имущество досталось сирийской армии, занимавшей бывшие анклавы ВС США по пятам уходящих войск.

Отказ армии США от собак вызвал сильное осуждение со стороны любителей этих домашних животных, которые обвинили американские войска в негуманном поведении

- пишут китайские СМИ.

Впрочем, их интерес вызывает и исход ожидающихся прессой КНР боев между танками T-62 и T-72 сирийской армии и М-60 турецких войск:

Мы увидим, кто является королем боя - русский или американский танки.