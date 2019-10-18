Войти
18.10.2019
Военное обозрение

"Даже собак бросили": СМИ КНР о бегстве армии США из Сирии

162
0
0

9 октября президент Турции объявил о начале военной операции "Источник мира" и сформированная турецкая армия немедленно начала наступление на северо-восток Сирии, вклинившись на территорию, занимаемую проамериканскими курдами.

Источник изображения: topwar.ru

Как полагают СМИ КНР, последние не имеют никаких шансов противостоять данному натиску без вмешательства извне, так как Анкара обладает вторыми по мощи в НАТО вооруженными силами. Соединенные Штаты фактически оставили их на произвол судьбы, выведя перед указанным наступлением свои войска.

Впрочем, считает китайская пресса, назвать плановым отходом бегство армии США сложно. Эвакуация происходила в авральном порядке. Были оставлены припасы и оборудование. На территории покинутых объектов бродили брошенные американскими военными сторожевые собаки. Все это имущество досталось сирийской армии, занимавшей бывшие анклавы ВС США по пятам уходящих войск.

Отказ армии США от собак вызвал сильное осуждение со стороны любителей этих домашних животных, которые обвинили американские войска в негуманном поведении

- пишут китайские СМИ.

Впрочем, их интерес вызывает и исход ожидающихся прессой КНР боев между танками T-62 и T-72 сирийской армии и М-60 турецких войск:

Мы увидим, кто является королем боя - русский или американский танки.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Сирия
США
Турция
Продукция
Т-72
Проекты
NATO
Похожие новости
22.05.2019
Почем капитуляция Тегерана
24.09.2018
Когда в дело вступает резерв Верховного
25.04.2013
России необходимо «полноценное» возвращение на рынок ВиВТ стран Северной Африки и Ближнего Востока
13.02.2013
Если завтра Иран
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.10 03:57
  • 12
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 18.10 01:40
  • 5
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 18.10 01:08
  • 1
Су-30 разбился в Венесуэле
  • 18.10 01:03
  • 1
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
  • 18.10 00:59
  • 6
Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин
  • 18.10 00:10
  • 1
Путин ждет от предприятий ОПК выпуска качественной гражданской продукции
  • 17.10 21:55
  • 20
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 17.10 18:28
  • 9
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 17.10 17:33
  • 2
"Горящие как спички" высадились в Риге
  • 17.10 17:18
  • 8
Импортные компрессоры "Газпрома" отключили через спутник
  • 17.10 16:33
  • 1
В ВВС Индии поставили сроки в рамках программы истребителя 5 поколения
  • 17.10 15:43
  • 6
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 17.10 15:24
  • 5
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 15:24
  • 2
Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов
  • 17.10 15:18
  • 1
Связисты ЦВО к профессиональному юбилею получили подарок