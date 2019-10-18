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18.10.2019
Военное обозрение

Армия США заказала разработку боевого лазера мощностью 250-300 кВт

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Армия США намерена в будущем принять на вооружение новый боевой лазер, который будет применяться в качестве системы противовоздушной обороны. Как передает "NPlus1" со ссылкой на Jane’s, разработку такого устройства мощностью 250-300 киловатт начала американская компания Lockheed Martin.

Источник изображения: Dynetics

В мае этого года американская компания Dynetics, обычно реализующая заказы для Пентагона и NASA, получила контракт на создание боевого лазера мощностью 100 кВт для нужд американской армии. Проект лазера, размещенного на FMTV (средний тактический грузовик с колёсной формулой 6х6), реализуется в рамках программы HEL TVD (высокоэнергетическое лазерное вооружение на транспортном средстве). Однако командование приняло решение не останавливаться на данном проекте и заказать разработку более мощного боевого лазера мощностью 250-300 кВт.

Как сообщается, основу лазерной установки, создаваемой Lockheed Martin для Армии США, составляет волоконный лазер с технологией спектрального совмещения, в котором несколько маломощных лазерных лучей совмещаются в специальном устройстве, в итоге выдавая более луч более высокой мощности. Несколько лазеров, совмещенных вместе по данной технологии и должны составить установку мощностью до 300 кВт. Предполагается, что сама установка будет создана по модульному принципу, а ее мощность будет регулироваться путем добавления новых модулей.

Разработка будет вестись в рамках программы IFPC, предполагающей разработку средств защиты объектов от огня из закрытых позиций — ракет, снарядов и минометных мин.

Как ранее сообщалось, для обеспечения энергией боевого лазера мощностью 100 кВт, разрабатываемого в рамках программы HEL TVD, будет применяться гибридная энергетическая установка, представленная британской компанией Rolls-Royce.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
Lockheed-Martin
Rolls-Royce
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