Срок сдачи подлодки "Казань" сдвинули

Головную подводную лодку проекта 885М "Казань" сдадут флоту не раньше конца 2020 года, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"С "Казанью" рассказывали про проблемы, которые возникают... С учетом ряда технических сложных решений, связанных с новизной систем, нам, похоже, придется упражняться с ней весь следующий год", – сказал Рахманов, передает ТАСС.

Ранее гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что атомную лодку "Казань" передадут в Военно-морской флот России в 2020 году.

В январе СМИ со ссылкой на источники сообщали, что заводские испытания атомных подводных лодок "Князь Владимир" и "Казань" приостановлены из-за ледовых условиях на полигонах ВМФ в северных морях.

Алексей Дегтярев