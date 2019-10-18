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18.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Срок сдачи подлодки "Казань" сдвинули

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Головную подводную лодку проекта 885М "Казань" сдадут флоту не раньше конца 2020 года, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"С "Казанью" рассказывали про проблемы, которые возникают... С учетом ряда технических сложных решений, связанных с новизной систем, нам, похоже, придется упражняться с ней весь следующий год", – сказал Рахманов, передает ТАСС.

Ранее гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что атомную лодку "Казань" передадут в Военно-морской флот России в 2020 году.

В январе СМИ со ссылкой на источники сообщали, что заводские испытания атомных подводных лодок "Князь Владимир" и "Казань" приостановлены из-за ледовых условиях на полигонах ВМФ в северных морях.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Князь Владимир
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
2020-й год
885 Ясень
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