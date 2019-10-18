Опубликовано видео пуска МБР "Ярс" с космодрома Плесецк
Минобороны России обнародовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Ярс".
Запуск ракеты с космодрома Плесецк опубликован в официальном сообществе ведомства во "ВКонтакте".
Ракета поразила цель на камчатском полигоне Кура, отмечает ведомство.
В четверг прошли пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках стратегических учений "Гром–2019" под руководством президента Владимира Путина.
Отмечалось, что кроме запусков "Ярса", пуски произвели расчеты ОТРК "Искандер" на полигонах Южного и Восточного военных округов.
Алексей Дегтярев
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