Опубликовано видео пуска МБР "Ярс" с космодрома Плесецк

Минобороны России обнародовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Ярс".

Запуск ракеты с космодрома Плесецк опубликован в официальном сообществе ведомства во "ВКонтакте".

Ракета поразила цель на камчатском полигоне Кура, отмечает ведомство.

В четверг прошли пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках стратегических учений "Гром–2019" под руководством президента Владимира Путина.

Отмечалось, что кроме запусков "Ярса", пуски произвели расчеты ОТРК "Искандер" на полигонах Южного и Восточного военных округов.

Алексей Дегтярев