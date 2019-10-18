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18.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Опубликовано видео пуска МБР "Ярс" с космодрома Плесецк

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Минобороны России обнародовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Ярс".

Запуск ракеты с космодрома Плесецк опубликован в официальном сообществе ведомства во "ВКонтакте".


Ракета поразила цель на камчатском полигоне Кура, отмечает ведомство.

В четверг прошли пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках стратегических учений "Гром–2019" под руководством президента Владимира Путина.

Отмечалось, что кроме запусков "Ярса", пуски произвели расчеты ОТРК "Искандер" на полигонах Южного и Восточного военных округов.


Алексей Дегтярев

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Россия
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Искандер
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