В Норвегии призвали отказаться от F-35 из-за их неэкологичности

Первые норвежские истребители F-35 прибыли в страну в 2017 году. К 2030 году их флот, как ожидается, будет насчитывать 52 единицы, заменив в итоге 57 машин F-16. Данная статистика как раз и вызвала бурную дискуссию, в ходе которой прозвучали призывы отказаться от "вредоносных" невидимок.

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F-35 ВВС Норвегии

Прожорливые F-35

Как указывает издание Dagsavisen, эксплуатация новых машин американского производства будет приводить к значительно более высоким выбросам углекислого газа, ставя под угрозу обязательство Норвегии сократить их до 60 процентов от уровня 2005 года.

По сравнению со старыми F-16, F-35 намного тяжелее (31 тонна полностью снаряженных против 13 тонн) и имеют гораздо более мощные двигатели. В итоге они сжигают 5600 литров реактивного топлива в час, по сравнению только с 3500 литрами у старых F-16, которые используются с 1980 года.

Когда флот F-35 будет полностью сформирован через 10 лет, выбросы углекислого газа, производимые норвежскими ВВС, увеличатся на целых 207 процентов, сообщает интернет-газета. К 2030 году только на военно-воздушный флот будет приходиться 56 процентов от общего объема CO2, выделяемого вооруженными силами. В итоге F-35 в Норвегии считают неэкологичными.

Мы не можем этого допустить, когда все части общества должны сократить выбросы до нуля к 2050 году

- заявил Гауте Эйтерджорд, лидер экологической организации Nature and Youth.

Источник изображения: topwar.ru

F-16 ВВС Норвегии

Не хотите F-35 – давайте ядерную бомбу

Как отметил советник по вопросам коммуникаций ВС Норвегии Ларс Йембл, существует “широкое согласие” в отношении того, что решение “климатических и экологических проблем является одной из самых больших задач, с которыми мы сталкиваемся”. В качестве примера он подчеркнул, что оборонный сектор, который готовится к крупному наращиванию мощи, постепенно прекращает использование мазута.

Однако в целом эти заявления вызвали бурное недовольство среди генералитета и поддерживающих его сил. Пер-Вилли Амундсен из правой Партии прогресса считает, что приоритетное внимание должно уделяться обороноспособности Норвегии.

Если климатические фанатики не хотят отказаться от вооруженных сил, то они должны придумать конструктивные предложения о том, как максимально сократить выбросы, не ставя под угрозу оборонные возможности

- отметил политик.

С его слов, тогда и вовсе нужно совершить переход на ядерное оружие, которое практически не имеет выбросов и может резко сократить выбросы парниковых газов.

Но эти климатические фанатики не ставят на первое место ни безопасность Норвегии, ни безопасность наших граждан

- с возмущением добавил Амундсен.